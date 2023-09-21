На державному рівні свято запровадив другий президент України Леонід Кучма. Таким указом він підтримав Генеральну Асамблею ООН. Що цей день означає для України – розкаже 24 Канал.

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День миру: значення для України

Генеральна Асамблея ООН запровадила День миру ще у 1982 році. Його дотримуються у багатьох країнах світу. Аби вшанувати цей день, у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку б'ють у Дзвін миру. Його виготовили з монет, які пожертвували діти з різних країн, окрім Африки.

Такий дзвін подарувала Японська асоціація ООН, аби нагадати, до яких великих людських жертв призводить війна. На одному його боці можна помітити напис: "Хай живе абсолютний мир у всьому світі".

Україна завжди була мирною країною, яка поважала територіальну цілісність інших держав. Не було проблемою для нашої держави навіть відмовитися від ядерної зброї. Це передбачалося Будапештським меморандумом, який підписали у 1994 році лідери України, США, Великобританії й Росії. Ці держави у відповідь зобов'язалися поважати незалежність, суверенітет та кордони України.

Росія порушила угоду ще у 2014 році, коли окупувала Кримський півострів та розпочала збройну агресію на Донбасі. Загинули тисячі українських громадян. Ще з тих часів наша держава мужньо виборює окуповані території та протистоїть противнику.

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабну війну проти України, вкотре порушивши міжнародні договори. З цього часу спокою немає вже по всій території країни: щодня українці живуть під ракетами, дронами та авіабомбами. А військові Збройних Сил України героїчно виборюють кожен сантиметр рідної землі, віддаючи власні життя.

І вже давно стало очевидно, що мета Росії – не просто зайняти території, а винищити український народ. Про це свідчать масові обстріли житлових будинків, торгових центрів, зупинок громадського транспорту, центральних площ, дитячих садочків, шкіл та інших місць.

За даними ООН, з 24 лютого 2022 по липень 2023 року, загинуло понад 9 тисяч українців, а поранено – понад 16 тисяч. І ця кількість може бути ще більшою, адже не в усіх куточках країни є можливість отримати інформацію про постраждалих.

Важливо зазначити, що День миру набуде символічного значення, коли Україна відновить контроль над тимчасово окупованими територіями та вийде на кордони 1991 року. А Росія – виведе усі свої війська з українських земель.