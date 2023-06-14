Уже не так, как раньше: когда в Украине будут отмечать День медика в 2023 году

В День медика мы чествуем работников сферы здравоохранения. С этого года есть определенные изменения в дате празднования.

Ранее День медика в Украине отмечали в июне. Но теперь дата изменится: какой она будет – подскажет 24 Канал.

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Новая дата Дня медика

День медика всегда праздновали в третье воскресенье июня. Впрочем, с этого года дата будет другой: профессиональный праздник медицинские работники будут отмечать 27 июля. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Решение перенести празднование приняло, чтобы украинские врачи не отмечали этот важный день со страной-агрессором, которая каждый день уничтожает украинское население.

День медика – это возможность отблагодарить медицинских работников за их жертвенную работу и огромную роль в спасении людей. Оно напоминает нам о важности медицинской профессии как определяющей для обеспечения здоровья нации.

В условиях полномасштабной войны России против Украины этот день имеет особое значение. Ведь каждый день украинские медики без устали спасают жизнь тысячи людей как на передовой, так и в тылу. Поэтому мы должны благодарить их за такой тяжелый, но нужный труд, который они выполняют и в день, и ночью, и по праздникам, и в выходные для того, чтобы другие люди жили.