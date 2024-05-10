От сыновей и дочерей: волшебные поздравления в картинках с Днем матери

Уже скоро, 12 мая, будем праздновать День матери. Его традиционно отмечают во второе воскресенье последнего месяца весны. В праздник дети дарят самым родным женщинам в мире подарки и готовят хорошие поздравления.

Событие предложила ввести Анна Джервис из США в 1908 году. Так она хотела почтить память своей мамы, которая рано умерла. Женщина даже писала письма в различные государственные учреждения и известным людям.

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В 1910 году День матери впервые отпраздновали в штате Вирджиния. Впоследствии инициатива начала распространяться по Соединенным Штатам Америки. Через некоторое время праздник получил популярность и в других странах мира.

День матери 2024: поздравления в картинках

Поздравления для мам / Фото LifeStyle 24

Поздравления для мам / Фото LifeStyle 24

Поздравления для мам / Фото LifeStyle 24

Поздравления для мам / Фото LifeStyle 24

Поздравления для мам / Фото LifeStyle 24

Поздравления для мам / Фото LifeStyle 24

Поздравления для мам / Фото LifeStyle 24

Поздравления для мам / Фото LifeStyle 24

Поздравления для мам / Фото LifeStyle 24

Поздравления для мам / Фото LifeStyle 24

Не забудьте уже в это воскресенье поздравить своих мам с праздником. Выбирайте из нашей подборки красивую картинку, которая поразит родного человека.