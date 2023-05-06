Городу Льва –767 лет: самые красивые картинки-поздравления с Днем Львова

6 мая 2023, 07:31
Читати новину українською

День Львова в этом году пришелся на 6-7 мая. Город будет праздновать 767-й день рождения. В этот день проходят разнообразные мероприятия и празднования. Мы собрали лучшие картинки ко Дню Львова.

В этом году день Львова пришелся на 6-7 мая. Город будет праздновать 767-й День рождения. В этот день проходят концерты на улицах и в парках города, выставки, экскурсии, ярмарки. Также возлагают цветы к памятникам выдающихся людей, прославивших город. 24 Канал собрал самые красивые картинки-поздравления ко Дню Львова.

Смотрите также Спасают человеческие жизни: лучшие картинки-поздравления с Международным днем пожарных

Картинки-поздравления ко Дню Львова


С Днем Львова / Фото Klike.net


С Днем Львова / Фото Klike.net


С Днем Львова / Фото Klike.net


С Днем Львова / Фото Klike.net


С Днем Львова / Фото Klike.net


С Днем Львова / Фото Klike.net


С Днем Львова / Фото Klike.net

Автор: Вікторія Козар