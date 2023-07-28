Как крестили Киевскую Русь: история этого исторического дня

День крещения Киевской Руси – это важная дата для Украины, которую отмечаем ежегодно 28 июля. В этот день также вспоминаем великого киевского князя Владимира Великого.

На государственном уровне День крещения Киевской Руси установил третий президент Украины Виктор Ющенко в 2008 году. Тогда отмечали 1020-летие крещения Руси-Украины. А историю, как и кто крестил Киевскую Русь – расскажет 24 Канал.

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История крещения Киевской Руси

Киевская Русь – первое древнее украинское государство со своими законами, обычаями и языком. Она была в течение IX—XIII веков. Она возникла благодаря объединению разных славянских племен из-за угрозы со стороны врагов. Это было одно из наиболее мощных государств того времени, внесшее свой вклад в развитие европейской цивилизации.

Крещение Киевской Руси было значимым событием в истории Восточной Европы в Х веке. Точная дата крещения неизвестна, но предполагают, что это был 988 год. Основные предания об этом дне содержатся в сохранившихся летописях, таких как "Повесть временных лет".

Князь Владимир Святославович, правивший в то время в Киеве, хорошо понимал необходимость объединения своего народа под единой религией. В Византии к тому времени уже господствовало христианство, и поскольку это было в то время самое развитое государство, Владимир решил избрать именно эту религию.



Владимир Великий / Фото Новоград.

По преданию, Владимир призвал людей к реке Днепр, где производился массовый обряд крещения, а его самого крестил византийский священник. Многие киевляне согласились с таким решением и приняли христианство.



Крещение Киевской Руси / Фото Kashtan Media

После крещения князь активно распространял христианство на территории своего государства и запретил язычество. Христианская церковь стала мощной составляющей духовной и культурной жизни Киевской Руси.