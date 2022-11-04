День Казанской иконы Божией Матери 2022 года: история и интересные традиции празднования

4 ноября в Украине чествуют Казанскую икону Божьей матери. Этот образ является одним из самых уважаемых среди верующих. Она считается защитницей и покровительницей семьи, а также помощницей по сложным делам.

Почитают Казанскую икону Божией Матери дважды в год – 21 июля и 4 ноября. В народе считают, что с этого дня стоит ожидать прихожую зимних холодов, отмечает 24 канал.

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История Казанской иконы Божией Матери

Икона была найдена в 16 веке в городе Казань после большого пожара. Маленькой девочке Матроне трижды во сне появлялась Мария и указала место, где находится икона. Впоследствии на том же месте был построен девичий монастырь, а первой монахиней в нем стала Матрона.

Христиане верят, что икона помогает в сложных жизненных ситуациях. Она является покровительницей всех женщин, которые часто молятся перед ней о семейном счастье и здоровье детей и мужчины. Просят об изобилии и мире в доме, а также искренне просят о рождении ребенка.

День Казанской иконы Божией Матери / Фото "UkrMedia"

Традиции празднования в День Казанской Божьей матери

Традиционно в этот день посещают храм и читают молитвы к Богородице.

Доброй приметой считается делать свадьбу именно в эту дату, ведь наши предки верили, что тогда брак будет крепким и счастливым. Поэтому часто этой иконой благословляют молодые супруги.

Как и в каждый религиозный праздник, в этот день запрещено заниматься тяжелой работой, а все домашние дела лучше запланировать накануне или после праздника. Наши предки заметили, что в этот день наши предки заметили, если в этот день погода не будет.

В этот день следует ожидать прихода настоящих зимних холодов. В народе говорят: "На Казанске с утра дождь, а к вечеру снег лежит".

Молитва к Казанской иконе Божией матери:

"Заступница усердная, мать Господа Всевышнего, за всех молишь ты Сына Твоего, Христа Бога нашего, и содействуешь спасению всех, под мощный твой покров прибегают. болезнях, обремененных грехами многими, и молятся тебе с умиленной душой и сломанным сердцем, перед твоим пречистым образом со слезами, и имеют твердую надежду в тебе избавить от всех зол. рабам Твоим. Аминь!"