С Днем Ивано-Франковска: самые красивые картинки-поздравления для горожан

Ивано-Франковск, один из крупнейших городов Галичины, сегодня, 7 мая, празднует День города, отмечая годовщину получения Магдебургского права. Следовательно, следует поздравить с этим праздником всех его жителей.

Отметим, что город был основан в 1662 году краковским кастеляном Анджеем Потоцким из рода польских магнатов. Он назвал его Станиславов в честь отца. Город тогда функционировал как крепость для защиты от крымских татар. В то же время в 1962 году, отмечая 300-летие, город переименовали в Ивано-Франковск, почтив выдающегося украинского писателя и общественного деятеля Ивана Франко.

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Картинки-поздравления с Днем Ивано-Франковска



Картинка-поздравление с Днем Ивано-Франковска / Фото с сайта образовательной компании ATLAS



Картинка-поздравление с Днем Ивано-Франковска / Фото с сайта компании Seven Cars



Картинка-поздравление с Днем Ивано-Франковска / Фото с сайта DOVKOLA.MEDIA



Картинка-поздравление с Днем Ивано-Франковска / Фото с сайта онлайн-журнала Sotka



Картинка-поздравление с Днем Ивано-Франковска / Фото с сайта хостела "Миф"