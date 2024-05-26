Сегодня – День химика: подборка поздравлений в картинках с профессиональным праздником

Сегодня, 26 мая, отмечается День химика. Профессиональный праздник начали отмечать еще в УССР. После того, как Украина обрела независимость, празднование продолжили, согласно указу президента от 7 мая 1994 года.

В этот день поздравления традиционно принимают работники химической и нефтехимической промышленности. В наше время химия отыгрывает важную роль в жизни людей, ведь она есть и в быту: лекарствах, косметике и различных средствах для уборки.

Актуально Как тебя не любить, Киев мой: атмосферные картинки-поздравления с праздником для киевлян

По случаю Дня химика LifeStyle 24 подготовил подборку хороших поздравлений в картинках. Отправьте их сегодня всем друзьям, знакомым и родным, которые празднуют свой профессиональный праздник. Вашим близким будет приятно.

День химика 2024: поздравления в картинках

Поздравления с Днем химика / Фото Depo.ua

Поздравления с Днем химика / Фото Depo.ua

Поздравления с Днем химика / Фото Joy Pup

Поздравления с Днем химика / Фото Joy Pup

Поздравления с Днем химика / Фото ЧГТУ

Поздравления с Днем химика / Фото Amazing Ukraine

Поздравления с Днем химика / Фото Amazing Ukraine

Поздравления с Днем химика / Фото Amazing Ukraine

Поздравления с Днем химика / Фото art-shop.com.ua

Поздравляем всех причастных с профессиональным праздником! Пусть на работе все идет по плану, успехов в карьере, вдохновения, сил и мотивации. Пусть ничто не сможет забрать у вас жажду к труду и самосовершенствованию.