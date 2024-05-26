Сегодня – День химика: подборка поздравлений в картинках с профессиональным праздником
Сегодня, 26 мая, отмечается День химика. Профессиональный праздник начали отмечать еще в УССР. После того, как Украина обрела независимость, празднование продолжили, согласно указу президента от 7 мая 1994 года.
В этот день поздравления традиционно принимают работники химической и нефтехимической промышленности. В наше время химия отыгрывает важную роль в жизни людей, ведь она есть и в быту: лекарствах, косметике и различных средствах для уборки.
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По случаю Дня химика LifeStyle 24 подготовил подборку хороших поздравлений в картинках. Отправьте их сегодня всем друзьям, знакомым и родным, которые празднуют свой профессиональный праздник. Вашим близким будет приятно.
День химика 2024: поздравления в картинках
Поздравляем всех причастных с профессиональным праздником! Пусть на работе все идет по плану, успехов в карьере, вдохновения, сил и мотивации. Пусть ничто не сможет забрать у вас жажду к труду и самосовершенствованию.