С профессиональным праздником: подборка красивых поздравлений в картинках с Днем геолога
Ежегодно в первое воскресенье апреля украинцы отмечают День геолога. Праздник был введен еще в Советском Союзе, 31 марта 1966 года. Впоследствии, в 1995 году, тогдашний президент Украины Леонид Кучма своим указом продлил его.
Поэтому поздравляем всех геологов с их профессиональным праздником. Спасибо за работу и желаем достигать невероятных успехов. Пусть вдохновение никогда вас не покидает, продолжайте исследовать нашу Землю.
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По случаю Дня геолога LifeStyle 24 собрал замечательные поздравления в картинках. Отправьте их сегодня знакомым геологам, коллегам, родным и друзьям.