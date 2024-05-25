С профессиональным праздником: тематические поздравления в картинках с Днем филолога

Сегодня, 25 мая, в Украине отмечается День филолога. С профессиональным праздником традиционно поздравляют учителей и преподавателей языка или литературы, переводчиков-филологов, литературоведов, библиотекарей и лингвистов.

Считается, что филология зародилась в Древней Греции. Еще тогда слово было оружием людей. Ведь они могли выражать собственное мнение, обсуждать законы, которые принимались, и выступать на публичных мероприятиях.

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Ежегодно в украинские университеты на филологический факультет поступают много абитуриентов. Некоторые из них в будущем становятся хорошими специалистами. Поэтому сегодня вы точно найдете знакомых, которых нужно поздравить с профессиональным праздником. Подборку самых красивых картинок подготовил LifeStyle 24.

День филолога 2024: картинки-поздравления

С профессиональным праздником, филологи / Фото sviato.top

С профессиональным праздником, филологи / Фото Amazing Ukraine

С профессиональным праздником, филологи / Фото Amazing Ukraine

С профессиональным праздником, филологи / Фото art-shop.com.ua

С профессиональным праздником, филологи / Фото Институт языкознания имени O.O.Потебни НАН Украины

С профессиональным праздником, филологи / Фото Радио MAXIMUM

С профессиональным праздником, филологи / Фото with_love_card

С профессиональным праздником, филологи / Фото Joy Pup

С профессиональным праздником / Фото v24.com.ua

С профессиональным праздником, филологи / Фото Amazing Ukraine

Дорогие филологи, искренне поздравляем вас с праздником. Желаем достигать невероятных успехов в карьере, с достоинством преодолевать все трудности и прославлять свою профессию.