Какой сегодня праздник –13 декабря: интересные приметы этого дня

13 декабря христиане вспоминают мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. В мире отмечается Международный день скрипки.

Каждый из мучеников имел свою историю. Известно, что жизнь Евстратия пришлась на III-IV век. Он проживал в Севастии, которая являлась территорией современной Турции. Тогда правил император Диоклетиан, преследовавший христиан. Первым из мучеников, наказанных за веру, стал глава Аравийской церкви –Авксентий. Мученика заключили в тюрьму. Какова была судьба других верующих и что нельзя делать в этот день – расскажет 24 Канал.

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А вот Евстратий был полководцем. Он тайно принял христианство. Когда Евстратий узнал, что Авксентий заключен, он публично заявил, что верит в Иисуса Христа. Его тоже отправили в темницу. К Евстратию применили бесчеловечные пытки и сожгли.

Прежде чем умереть, он молился: "Великую, величаю Тебя, Господи". Сегодня такую молитву читают на субботней монастырской службе. Впоследствии были казнены и другие верующие, которые публично объявили, что христиане. Речь шла о побратиме Евстратия – Евгении, простолюдине Мардарии и молодом военном – Оресте.

Именины 13 декабря отмечают Василий, Владимир, Герман, Евгений, Иван, Николай, Яков, Анастасия, Люция.

Приметы на 13 декабря

Если 13 декабря падает снег и не тает, то будет держаться еще 110 дней.

и не тает, то будет держаться еще 110 дней. Наши предки верили, что от погоды в этот день зависело, каким будет январь.

Говорили, если до 13 декабря не будет снега – стоит ждать теплую и мягкую зиму. А если все-таки был снег, тогда ожидайте лютый холод и морозы.

Заметили, что облака низко двигаются по небу – будет очень холодно.

по небу – будет очень холодно. Слышно, что воют волки – зима будет очень холодная.

Что нельзя делать 13 декабря

13 декабря нежелательно делать что-то руками . Например, шить, вышивать, прясть. Потому что таким образом можно привлечь злых духов.

. Например, шить, вышивать, прясть. Потому что таким образом можно привлечь злых духов. Лучше не выходить из дома после заката, потому что у человека могут возникнуть неприятности.

Запрещено в этот день отказывать кому-то в помощи.

в помощи. Удерживайтесь от празднований и вечеринок.

Праздник в Украине и мире

13 декабря отмечают Международный день скрипки. День решили посвятить одному из самых древних музыкальных инструментов – скрипке. Ее использование очень широко, начиная от сольных выступлений, заканчивая оркестровыми ансамблями. Популярными композициями для исполнения на скрипке являются "Времена года" Вивальди, Партита №3 Баха, Скрипичный концерт №5 Моцарта. Для этого музыкального инструмента также писали партии Бетховен и Мендельсон.