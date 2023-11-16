День евангелиста Матвея: главные традиции праздника, что нельзя делать сегодня

16 ноября в церкви чтят память евангелиста Матвея. Он был одним из 12 апостолов Иисуса Христа.

Известно, что Левий Матвей был мытарем. Так раньше называли людей, собиравших пошлины и налоги. Именно во время сбора средств в государственную казну, святой встретил Иисуса Христа, призвавшего его к себе, отмечает 24 Канал.

Интересно Православный календарь на ноябрь: как изменятся даты религиозных праздников

Вскоре Матвей принял христианство. Говорят, что ученик был особенно приближен к Господу. После смертной казни и вознесения Иисуса, Левий Матвей отправился в далекие страны, чтобы распространять Слово Божие среди людей. Впоследствии ученик Христа написал Евангелие.

Главные традиции праздника

В этот день принято ходить в гости. Крестники посещают крестных, дети – родителей, а подруги, друзья и соседи обедают друг у друга. Во многих регионах это называют матвеевскими посиделками.

Праздник выпадает на начало Рождественского поста, поэтому на столы традиционно выставляют только постные блюда. Во время посиделок поют песни, веселятся и разговаривают. Девушки и молодые женщины занимаются рукоделием, играют в игры и даже гадают на любовь и замужество.

Апостол Матвей / Фото "СПЖ"

Бабушки и дедушки учат с внуками песни, загадки, делятся интересными историями из жизни и рассказывают о приметах на праздник.

Что нельзя делать сегодня