День единения 2024: подборка поздравлений в картинках, которые пробирают до мурашек
Сегодня украинцы отмечают праздник, который Президент Украины Владимир Зеленский ввел накануне полномасштабного вторжения. В частности, утром 24 февраля 2022 года Россия напала на наше государство.
Этот день навсегда вошел в историю Украины. Он уже второй год отзывается болью в сердцах всех украинцев. Ведь Россия продолжает обстреливать наши мирные города и села, забирать жизни людей и уничтожать их дома.
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Украинские мужчины и женщины уже десятый год защищают наше государство на фронте и дают достойный отпор извечному врагу. Каждый день мы теряем лучших сыновей и дочерей Украины. Вечная слава и память всем Героям!
По случаю Дня единения LifeStyle 24 публикует подборку патриотических поздравлений в картинках. Украинцы, продолжаем объединяться, чтобы противостоять российским захватчикам.