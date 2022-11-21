День Достоинства и Свободы: борьба, которая продолжается и почему важно помнить об этом дне

21 ноября в Украине отмечается День Достоинства и Свободы. Этот день является одним из самых важных в календаре праздников. Украинцы чтят память тех людей, которые во время революции достоинства и оранжевой революции встали на защиту демократических ценностей и национальных интересов нашей страны.

Девятую годовщину Революции Достоинства украинцы отмечают в условиях масштабной агрессии России против Украины. Мы снова боремся ценой собственной жизни, ради того, чтобы Украина была свободной и непременно победим, потому что наш народ крепкий и несокрушимый, отмечает 24 канал.

Читайте также "Зима в огне": какие фильмы о Революции достоинства стоит посмотреть

История Дня Достоинства и Свободы

День Достоинства и Свободы начали отмечать с 2014 года в первую годовщину Майдана. Праздник появился после подписания соответствующего указа Петром Порошенко 13 ноября 2014 года и был установлен с целью утверждения в Украине идеалов свободы и демократии, сохранения и донесения до современного и будущих поколений объективной информации о судьбоносных событиях в Украине начала 21 века, а также воздаяние должного уважения патриотизму и мужеству граждан, которые осенью 2004 года и в ноябре 2013 года – феврале 2014 года восстали на защиту демократических ценностей, прав и свобод человека и гражданина, национальных интересов нашего государства и его европейского выбора».

Днем праздника было избрано 21 ноября – это дата сразу двух важных для Украины событий: начало Оранжевой революции и начала Евромайдана.

Так исторически сложилось, что украинцы выходили на акции протеста в двадцатых числах ноября. Также две революции начинались с недовольством действиями Виктора Януковича, являвшегося марионеткой Кремля. В 2004 году Украина потребовала повторных выборов, а в 2013 году – поддержать евроинтеграцию.

День Достоинства и Свободы 2022 – история и значение праздника / Фото "Точка"

Революция достоинства стала одной из самых кровавых страниц в нашей истории, в отличие от Оранжевой революции, не имевшей жертв. События Евромайдана стоили жизни многих людей. Хотя сначала события Майдана носили ненасильственный характер, однако впоследствии власти приказали силой разогнать людей из-за их неуступчивости.

Ночь с 20 на 30 ноября считается переломным моментом, когда на Майдане Независимости спецподразделение "Беркут" жестоко разогнал митингующих. Тогда пострадали около 80 человек. После этого акцент протестов сместился с проевропейского на антиправительственный и стал более массовым.

16 января 2014 начались открытые силовые противостояния с многочисленными человеческими жертвами. 20 февраля того же года на улице Институтской снайперы расстреляли очень много людей. Этот день вошел в историю Украины как "кровавый четверг", а те, кто тогда погиб, вошел в "Небесную сотню".

День Достоинства и Свободы – это развитие гражданского общества, процесс декоммунизации, многочисленные общественные инициативы и волонтерское движение на помощь и развитие украинской армии и защиту государства. Это об изменении ментальности и формировании политической идентичности, это о трансформации посттоталитарного общества в демократическое.

День Достоинства и Свободы в Украине – история и традиции празднования праздника / Фото iPres.ua

Традиции празднования Дня Достоинства и Свободы

По случаю Дня Достоинства и Свободы в Украине проходят мемориальные мероприятия – молебны и панихиды в храмах. Обычно многие мероприятия проводят именно в Киеве. В частности, на аллее Героев Небесной Сотни, проходит молебен, походка и возложение цветов.

Также проходят различные выставки, публичные дискуссии и научные форумы посвященные событиям Евромайдана. В школах проводятся тематические уроки и воспитательные часы.

Отметим, что в этом году в Украине мероприятия ко Дню Достоинства и Свобод состоятся под лозунгом "Выстояли на Майдане – победим в войне", а музей Революции Достоинства призывает украинцев присоединиться к флешмобу "Быть достойным" и делиться собственными воспоминаниями, переживаниями и эмоциями.