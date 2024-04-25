Не 25 апреля: когда в мире отмечается Международный день дочери

В обществе ошибочно считают, что 25 апреля – Международный день дочери. Однако это не так. Ложную информацию, в частности, распространяют российские медиа. Дело в том, что сегодня именно в России отмечают День дочери.

Украинцам не стоит обращать внимание на праздники, которые популяризируют оккупанты. Россияне уже и так много лет уничтожают нашу культуру и распространяют свою пропаганду в украинском медиапространстве. Когда же отмечает День дочери цивилизованный мир, расскажет LifeStyle 24.

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Когда на самом деле День дочери

Ежегодно Международный день дочерей или День дочери отмечается в четвертое воскресенье сентября. То есть в этом году весь цивилизованный мир будет праздновать его 22 числа. Такой праздник зародился в Индии, и не просто так. Во многих странах считается, что девочка в семье – обуза. Поэтому нужно искоренять эту традицию, ведь в современном мире такое мнение – не является нормальным.

В праздник нужно привлекать внимание общества к гендерной дискриминации и подчеркивать то, что женщины и мужчины имеют одинаковые права. Дочь в семье – такое же счастье, как и сын, поэтому она заслуживает уважения.

Также в конце апреля есть Венский день дочери в Австрии. Его ввела политик Катрин Гал вместе с Венской экономической палатой и Дирекцией образования в Вене. По традиции, в этот день девочки вместе со своими родителями или другими родственниками ходят к ним на работу, чтобы потом выбрать себе профессию. Ведь в стране женщины зарабатывают меньше мужчин.