В этом году 36-я годовщина со дня катастрофы планетного масштаба, изменившая судьбу тысячи людей не только в Украине, но и во всем мире. Сегодня важно всем нам не забывать тех людей, которые мужественно и самоотверженно защищали все человечество от разрушительного влияния аварии на Чернобыльской АЭС. пишет 24 канал.

Читайте также Чернобыль в упоминаниях мирового кино: фильмы и сериалы, которые должен просмотреть каждый

Значение и история Дня ликвидатора

26 апреля 1986 года во время существования РСФСР, которая была в составе СССР, произошла страшная техногенная катастрофа – авария на Чернобыльской атомной электростанции. Невозможно представить, каким было бы сейчас наше будущее, если бы не самопожертвование людей-ликвидаторов.

К ликвидации последствий аварии на ЧАЭС были привлечены специалисты разных профессий. Получая большие дозы облучения, строители, инженеры, шахтеры, ученые, энергетики, военные, водители и врачи все они сумели остановить невидимого врага.

День чествования ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС / Фото из открытых источников

Они боролись с последствиями катастрофической аварии с первых секунд после взрыва. Ликвидаторы очищали вручную от радиоактивных обломков крышу четвертого энергоблока ЧАЭС, где держался смертельно высокий радиационный фон. Таким образом, они смогли локализовать аварию и спасти страну и мир от радиационного загрязнения, заплатив жизнью и своим здоровьем.

По разным данным, от 600 до 800 тысяч лиц со всего СССР участвовали в ликвидации последствий на ЧАЭС от 4 000 до 10 000 человек погибло от последствий взрыва. Более 70 тысяч из них стали инвалидами.

Взрыв на четвертом реакторе ЧАЭС вызвал попадание в атмосферу 300 миллионов кюри радионуклидов. К примеру: атомная бомба, сброшенная в 1945 году на Хиросиму – это всего лишь 5 миллионов кюри.

Чернобыльская катастрофа в цифрах / Инфографика 24 канала

В результате Чернобыльской трагедии радиационное загрязнение подверглись более 145 тысяч квадратных километров территории Украины, а это примерно 5 тысяч населенных пунктов. Также влияние аварии ощутили Беларусь, Норвегия, Швеция, Польша, Финляндия, Австрия, Швейцария, Германия и Великобритания.

В 2006 году согласно Указу Президента в Украине начали чествовать ликвидаторов ЧАЭС, поскольку именно 14 декабря состоялась сдача в эксплуатацию объекта "Укрытие" – саркофага, который должен обеспечить хранение радиоактивных отходов на аварийном четвертом реакторе.