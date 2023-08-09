День великомученика и целителя Пантелеймона: что нельзя делать в этот день
9 августа христиане чествуют Великомученика и целителя Пантелеймона. Узнайте больше о традициях и запретах этого дня.
Целитель Пантелеймон – один из главных святых христиан восточного обряда. Он славился тем, как помогал людям и лечил молитвами. 24 Канал расскажет, какие традиции сохранились по сей день.
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Традиции на День великомученика Пантелеймона
На целителя Пантелеймона украинцы обязательно отправлялись в церковь. В этот день существовала традиция освящать колосья, которые уже созревали на полях. Освященное растение хранили до важного события. Например, использовали для приготовления свадебного каравая.
Сегодня в доме особое внимание уделяли капусте. Из нее готовили пироги, голубцы, борщ – этими блюдами угощали семью и близких. Считалось, что блюда из капусты подарят крепкое здоровье, особенно в святой день.
Предки верили, что родившийся в этот день ребенок получит дар исцеления.
Что нельзя делать в этот день
- В этот день предки могли убирать урожай, но ни в коем случае нельзя было работать на огороде или поле. Считалось, что тех, кто будет тяжело работать сегодня, поразит молния.
- На Пантелеймона нельзя обходить вниманием нуждающихся в помощи. Ведь целитель всегда отвечал на просьбу.
- Лучше отложить новые проекты и дела.