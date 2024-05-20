Картинки-поздравления с Днем банковских работников: прекрасная подборка

Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковских работников. Этот профессиональный праздник 6 марта 2004 года ввел тогдашний президент Леонид Кучма. Банковская система в нашем государстве существует с 1991 года.

В этот день людей традиционно информируют о том, насколько важной для экономики страны является работа банков и его сотрудников. Именно благодаря банковским работникам в Украине есть собственная валюта – гривна.

Важно Международные и профессиональные праздники в мае 2024: сколько будет выходных и рабочих дней

Редакция LifeStyle 24 поздравляет всех причастных с Днем банковских работников. Желаем вам успехов, карьерного роста и семейного согласия. Спасибо за неутомимый труд на благо Украины. По случаю профессионального праздника публикуем подборку тематических поздравлений в картинках, которые можно отправить коллегам, друзьям или родным. Сохраняйте для своих близких.

День банковских работников: картинки-поздравления

Поздравления с профессиональным праздником / Фото "Золотые слова"

Поздравления с профессиональным праздником / Фото Amazing Ukraine

Поздравления с профессиональным праздником / Фото vitannya.in.ua

Поздравления с профессиональным праздником / Фото Amazing Ukraine

Поздравления с профессиональным праздником / Фото Amazing Ukraine

Поздравления с профессиональным праздником / Фото Telegraf

Поздравления с профессиональным праздником / Фото "Золотые слова"

Поздравления с профессиональным праздником / Фото rozdil.lviv.ua

Поздравления с профессиональным праздником / Фото v24.com.ua

Поздравления с профессиональным праздником / Фото Покровская районная военная администрация Донецкой области

Надеемся, что вы нашли поздравления для своих близких!