Поздравления с Днем авиации Украины: трогательные слова в прозе, стихах и картинках

День авиации Украины отмечает традиционно в последнюю субботу августа. Им чествуют как гражданскую, так и военную авиацию, которая сейчас особенно важна.

С момента полномасштабной агрессии РФ украинская авиация начала играть особую роль. Ведь каждый день по территории нашей страны летят российские ракеты, дроны, авиабомбы, которые при попадании наносят много бед. Этому противостоит именно авиация, сбивающая разные враждебные цели. Помните об этих мужественных людях и поздравим их с профессиональным праздником прозой стихами и картинками, которые собрал 24 Канал.

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История Дня авиации

На официальном уровне праздник установил первый президент Украины Леонид Кравчук в 1993 году. Он поддержал инициативу авиаторов Вооруженных сил Украины, пограничных войск Украины, Национальной гвардии Украины и работников авиационной промышленности и транспорта.

День авиации – это профессиональный праздник военных и гражданских авиаторов, а также работников авиационной промышленности и транспорта.

Известно, что в 1946 году учредили государственное предприятие "Антонов". Крупнейшим его достижением стал знаменитый самолет Ан-225 "Мрия". Это самый тяжелый в мире самолет с максимальной взлетной массой 640 тонн. Его смастерили для нужд космической программы транспортировки грузов.



Самолет "Мрия" / Фото "Незнана Україна"

Длина "Мечты" составляет 84 метра, а высота – более 18 метров. Площадь крыльев самолета составляет 88,4 метра. Он способен летать со скоростью 800 километров в час.

К сожалению, в первые дни полномасштабного вторжения, Россия уничтожила самолет. Впрочем, после победы "Мрию" обязательно должны восстановить.

Поздравление с Днем авиации в прозе

Уважаемые авиаторы Украины! Примите искренние поздравления с Днем авиации Украины! Желаем Вам праздничного настроения, неистощимых сил и сил, личного и семейного счастья, крепкого здоровья, успехов и благополучия! Пусть Ваши помыслы будут такими чистыми, как небо, успех таким же быстрым и неустанным, как взлет авиалайнера! Благодаря вашим усилиям авиация Украины будет занимать ведущие места в мире, вы будете авангардом прогресса и экономического возрождения Украины. Совместно мы возродим сильное и независимое воздушное государство!

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Поздравляю с Международным днем гражданской авиации. Желаю летать, как свободолюбивая гордая птица, как неутомимый ветер, как меткая стрела. Пусть каждый полет будет добрым и счастливым, пусть каждый день жизни будет прекрасным, удачным и радостным. Желаю здоровья, бодрости, крепких сил и смелости.



С Днем авиации Украины / Фото Joy Pup

У всех, кому подвластны бескрайние небесные просторы, сегодня праздник – День авиации Украины. В этот чудесный теплый день поздравляю и тебя. Пусть взлеты и посадки будут легкими, пусть и дома, и на работе будет все в порядке. Воздушное, легкое настроение и улыбки в праздник и всегда!

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С Днем гражданской авиации вас, друзья! В первую очередь приходят пожелания безоблачного неба, солнечной погоды, легкого взлета, мягкой посадки и весомых достижений в карьере! Желаем, чтобы на вашем счету посадок и взлетов было равное количество!

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Ты паришь в небесах, забывая о земных проблемах, наслаждаешься безграничным небом и звездами в темноте. Узнав это чувство, захочется почувствовать его снова еще не один десяток раз. Пусть это желание сбывается всегда – чистого неба, мощных машин!



День авиации Украины / Фото Mobilecards.com.ua

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем авиации. Вы – очень смелые, талантливые и преданные своему делу профессионалы. Упорным трудом, новаторством и творческим поиском вы умножаете славные традиции украинских авиаторов.

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Сегодня, в этот праздничный день из всего сердца, желаем вам чистого, безоблачного неба на работе и домашнего тепла в семье. Где бы вы ни находились: в кабине пилота или на любимом диване – оставайтесь такими же добрыми, умными, честными, отзывчивыми, какими мы вас знаем, любим и ценим!



С Днем авиации / Фото Vitannya.in

С Днем гражданской авиации! Желаем, чтобы в небе вас опасность прошла, чтобы вы уверенно держали в руках штурвал, чтобы ваши родные и близкие встречали вас на земле в полном здравии и достатке! Чистого и мирного неба вашему экипажу!

Поздравления с Днем авиации в стихах

До космических высот

Хотите каждый день,

Уважает вас народ

Радуется родня,

Потому что ближе к звездам

Вы из всех нас.

Вас приветствуем теперь

В это звездное время.

С Днем Авиации!



С Днем авиации / Фото Vitannya.in

Вам, властители небес,

Сейчас все овации.

Празднуем сегодня день

Гражданская авиация.

Пусть всегда дорогой к счастью

Будет взлетная полоса,

Пусть обходят вас несчастья,

Не справится с тоской!

***

Пусть приборы всегда работают,

И самолет будет исправен всегда,

Пусть люди улыбку дарят,

Чтобы никогда не было беды.

Пусть всегда вас дома ждут,

Дорогие ваши: семья и родня.

И аварии все вас проходят,

Пусть Бог хранит вас каждый день!



С Днем авиации / Фото из фейсбука

Пусть каждый рейс будет счастлив!

Без задержек и преград,

Пусть стальные птицы крутятся,

Стремясь к своим аэродромам!

***

Овации и слова красивые

Звучат в День авиации Украины,

Летчиков всех смелых,

Стюардесс умелых,

Пилотов заводных,

Славит это стихотворение!

Пусть легко даются перелеты вам,

Чтобы в ясном небе самолет летал,

Ярко чтобы солнышко путь ваш освещало,

Экипаж радостно ваш повсюду встречали,

Спасибо, дорогие, за ваш труд нелегкий,

В вашу честь звучат радостные нотки!



С Днем авиации / Фото KLike.net

В Украине

Самолеты,

Водят лучшие

Пилоты!

Всех, кто

В небе,

Поздравляем,

Еще выше

Взлететь желаем!



День авиации Украины / Фото Art-shop

Ты в небе чувствуешь себя свободно,

За семьей сверху следишь.

Полеты делаешь отлично,

Как птица сверху вниз на нас смотри.

Ты принимай сегодня поздравления.

День авиации – ведь это праздник твой.

И пусть препятствиям всем на удивление,

Удача будет навсегда с тобой!

***

Желаю я прекрасных вам полетов,

И ветерка попутного в дороге,

Посадки мягкой и удачных взлетов,

Чтобы не было ни тумана, ни грозы.