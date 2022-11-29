29 ноября – День святого апостола и евангелиста Матфея: история и значение праздника

Сегодня в Украине чтят память апостола Матфея. Он входил в число двенадцати учеников Иисуса Христа и является автором одного из четырех Евангелий. В народе Матвея считают заместителем бухгалтеров, финансистов, налоговиков и таможенников.

Имя "Матфей" в переводе с арамейского языка означает "дар Господа" или "левый". Здесь можно заключить, что родословная евангелиста Матфея происходит от левитов – хористов еврейского храма Ветхого Завета, пишет 24 канал .

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Кто такой апостол и евангелист Матфей

До того, как Матвей встретился с Иисусом, он был мытарем – налоговым инспектором, собиравшим налоги у евреев для римлян. За это его ненавидели и унижали евреи, поскольку мытари считались коллаборационистами и часто не только собирали дань, но определенную часть требовали для себя.

Согласно Евангелию, Иисус увидел его и сказал: "Иди за мной". После этого Матвей оставил свою профессию и последовал за Христом.

С древнейших времен автором первого Евангелия считают Матфея. Он написал ее на "еврейском" языке, то есть языке, которому во времена Иисуса общались палестинские евреи и который на самом деле был "арамейским". В книге от Матфея отмечено, что Иисус Христос является обещанным Спасителем, о котором рассказывали пророки в Ветхом Завете. Он был послан Богом и произошел из рода Давила и Авраама. Евангелист рассказывает об Иисусе Христе в четырех аспектах: Иисус – Пророк, Иисус – Законодатель, Иисус – Царь видимого и невидимого и Иисус – Первосвященник.

Матвей путешествовал по Сирии, Персии, Мидии и Индии, проповедуя там, а закончил свой земной путь мученической смертью в Эфиопии. В этой стране жили племена каннибалов, которые имели свои языческие верования и обычаи, они не приняли слов об Иисусе и убили его.

С помощью своего служения Матфей многим помог познать Бога, основал церковь и построил храм в городе Мирмены, где епископом поставил своего спутника, по имени Платон.

Фигура евангелиста Матфея часто вдохновляла многих художников, одну из известных картин создал художник Караваджо под названием "Святой Матфей и ангел".

День апостола и евангелиста Матфея / Картина Караваджо "Святой Матфей и ангел"

Традиции Дня апостола и евангелиста Матфея

Главная традиция этого дня – ходить в гости вечером. Во многих регионах такие походы называются "Матвеевскими посиделками". Поскольку праздник приходится на начало Рождественского поста, то на стол выставляют песни, а скромные посиделки компенсируются душевными беседами.

Пожилые люди тоже не скучают и рассказывают своим внукам интересные жизненные истории. Также по погоде можно определить, какой будет зима и весна.