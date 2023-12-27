С Днем ангела Степана: подборка волшебных поздравлений в картинках для самых родных

Сегодня в Украине отмечается Степанов день. Христиане чтят память святого мученика Стефана. Его приказали казнить за то, что когда-то совершил христианскую проповедь в Иерусалиме.

Последними словами Стефана были: "Господи! Не засчитай им этого греха!". Тогда святой уже почти не дышал и стекал кровью. После того как мученик умер, власти Иерусалима начали жестоко преследовать христиан. Людям приходилось бежать в другие города.

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Редакция 24 Канала искренне поздравляет всех Степанов с Днем ангела. Желаем, чтобы сегодня вас оставили все невзгоды. Пусть ангел-хранитель оберегает до конца жизни. По случаю праздника публикуем подборку картинок-поздравлений, которые вы можете отправить родным.

День ангела Степана: поздравления в картинках

День ангела Степана / Фото lux.fm

День ангела Степана / Фото lux.fm

День ангела Степана / Фото maximum.fm

День ангела Степана / Фото hochu.ua

День ангела Степана / Фото hochu.ua

День ангела Степана / Фото Telegraf

День ангела Степана / Фото Mobile Cards

День ангела Степана / Фото Mobile Cards

День ангела Степана / Фото gumoreska.in.ua

День ангела Степана / Фото Amazing Ukraine