С Днем ангела Степана: подборка волшебных поздравлений в картинках для самых родных
Сегодня в Украине отмечается Степанов день. Христиане чтят память святого мученика Стефана. Его приказали казнить за то, что когда-то совершил христианскую проповедь в Иерусалиме.
Последними словами Стефана были: "Господи! Не засчитай им этого греха!". Тогда святой уже почти не дышал и стекал кровью. После того как мученик умер, власти Иерусалима начали жестоко преследовать христиан. Людям приходилось бежать в другие города.
Примите во внимание Православный календарь на декабрь: новые даты главных церковных праздников этого месяца
Редакция 24 Канала искренне поздравляет всех Степанов с Днем ангела. Желаем, чтобы сегодня вас оставили все невзгоды. Пусть ангел-хранитель оберегает до конца жизни. По случаю праздника публикуем подборку картинок-поздравлений, которые вы можете отправить родным.