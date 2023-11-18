С Днем ангела Романа: теплые поздравления в картинках для самых родных

Сегодня, 18 ноября, по новому церковному календарю отмечается День ангела Романа. В церкви чтят память святого мученика Романа Кесарийского.

Утром люди обязательно идут в церковь. Ведь издавна верят, что это принесет прибыль в дом.

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Роман – популярное имя в Украине. Так что уверены, что многие наши читатели найдут кого поздравить в этот день. Поэтому 24 Канал подготовил подборку красивых картинок, которые вы можете прислать друзьям, знакомым или родным по случаю их именин.

День ангела Романа: поздравления в картинках

День ангела Романа / Фото "Запад Дикий"

День ангела Романа / Фото lux.fm

День ангела Романа / Фото Pinterest

День ангела Романа / Фото Pinterest

День ангела Романа / Фото lux.fm

День ангела Романа / Фото Pinterest

День ангела Романа / Фото "Шляхта"