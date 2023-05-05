День ангела Луки 2023: миловидные картинки-поздравления для іменинников

5 мая 2023, 06:30
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5 мая мужчины и ребята с именем Лука отмечают День ангела. Это имя происходит от старого имени Лукас. Поздравьте родных и близких с праздником милыми картинками-поздравлениями.

День ангела Луки празднуют 5 мая, сообщает 24 Канал. Происхождение этого имени связывают с греческим именем Лукас, что означает "свет", или "светящийся". Святым покровителем властителей этого имени является апостол Лука от семидесяти.

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Кроме 5 мая Лука празднует именины 17 января, 11 июня, 31 октября.

Картинки-поздравления с Днем ангела.


С Днем ангела Луки / Фото из пинтереста


С Днем ангела Луки / Фото из пинтереста


С Днем ангела Луки / Фото из пинтереста


С Днем ангела Луки / Фото из пинтереста


С Днем ангела Луки / Фото из пинтереста

Автор: Марія Касій