Поздравление с Днем ангела Ларисы 2023: теплые слова в стихах и прозе
Владелицы имени Лариса празднуют именины 8 апреля. Покровительницей имени святая Лариса Готфская, которая жила в Крыму. Смотрите лучшие поздравления для именинниц в стихах и прозе.
Имя Лариса происходит из греческого языка и означает "сладкая" или "приятная", сообщает 24 Канал. Обладательницы этого имени могут похвастаться смелостью, уверенностью в себе и независимостью.
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Поздравление с Днем ангела Ларисы в стихах
Именины – хороший, светлый праздник.
Поздравить вас спешу:
Ангелу – работы немного,
А тебе я счастья пожелаю.
Так сказать хочется многое:
Светлых дней тебе, ему тепла.
Пусть твой друг надежен и крылат.
Всегда защищаю тебя от зла.
Ангелу – терпение, сил, вдохновение.
А тебе, Лариса, долгих лет!
Пусть Господь, своим благословением
Более счастливым сделает целый мир.
***
В День Ангела Ларисы,
желаю я любви и от души успешных побед,
Вдохновение, счастье светлого, здоровье,
И пусть тебя хранит Бог!
***
В день ангела Ларисы,
Мы желаем полные сани:
Взлетел, успехов, вдохновения,
Божьего благословения!
Еще семейного тепла,
Ангел, чтобы берег от зла,
Чтобы все в жизни удавалось,
Хорошо, чтобы праздновалось!
***
Празднует Ангел, там среди звезд
Свои замечательные, добрые именины.
А мы поздравляем ныне всех женщин
С прекрасным, красивым именем – Лариса.
Пусть Ангел защищает от тревог
От беды и беды оберегает.
Пусть счастье шлет милостивый Бог,
И всегда в жизни помогает!
***
Лариса, лучшая на Земле,
Пусть Ангел дарит хорошую судьбу!
Обходят пусть тебя жалости.
А душа наполнится любовью.
Радости, тепла, счастливых лет,
Защиты Господней, святой.
Добрым будет пусть для тебя мир,
Лучшего всего!
День ангела Ларисы 2023 / Фото Unsplash
Поздравление с Днем ангела Ларисы в прозе
Сегодня, в день твоих именин, Лариса, хочется пожелать тебе, чтобы жизнь оправдала все твои надежды! Пусть твои дни будут исполнены светлых мгновений, любви и успехов, а печаль и тревога не ступают на твой порог! От всего сердца поздравляем тебя с праздником.
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Лариса, поздравляю тебя с днем твоего небесного телохранителя. Так пусть он охраняет тебя всю жизнь, оберегая от разных бед и напастей. Много лет. Молитвенно разделяем радость праздника.
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Лариса, примите искренние поздравления с Днем Ангела. Пусть Ангел Хранитель Никогда не отступает от вас и дарит открытость и красоту вашей душе, мудрость и терпение – сердцу, искренности и чистоте вашей вере.
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Лариса, поздравляю с днем ангела! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом повороте всегда встречаются отличные люди. Желаю крепкого здоровья и массу поводов для радости! Пусть каждое утро начинается с улыбки, а каждый день будет счастливым и солнечным.
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В этот день у неба просим одного – да благословит вас на новые подвиги. Укрепит ваши ноги на жизненном пути, даст силу духа, понимание решения всех проблем. Счастья вам, Лариса, добра, удачи!