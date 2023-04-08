Поздравление с Днем ангела Ларисы 2023: теплые слова в стихах и прозе

Владелицы имени Лариса празднуют именины 8 апреля. Покровительницей имени святая Лариса Готфская, которая жила в Крыму. Смотрите лучшие поздравления для именинниц в стихах и прозе.

Имя Лариса происходит из греческого языка и означает "сладкая" или "приятная", сообщает 24 Канал. Обладательницы этого имени могут похвастаться смелостью, уверенностью в себе и независимостью.

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Поздравление с Днем ангела Ларисы в стихах

Именины – хороший, светлый праздник.

Поздравить вас спешу:

Ангелу – работы немного,

А тебе я счастья пожелаю.

Так сказать хочется многое:

Светлых дней тебе, ему тепла.

Пусть твой друг надежен и крылат.

Всегда защищаю тебя от зла.

Ангелу – терпение, сил, вдохновение.

А тебе, Лариса, долгих лет!

Пусть Господь, своим благословением

Более счастливым сделает целый мир.

***

В День Ангела Ларисы,

желаю я любви и от души успешных побед,

Вдохновение, счастье светлого, здоровье,

И пусть тебя хранит Бог!

***

В день ангела Ларисы,

Мы желаем полные сани:

Взлетел, успехов, вдохновения,

Божьего благословения!

Еще семейного тепла,

Ангел, чтобы берег от зла,

Чтобы все в жизни удавалось,

Хорошо, чтобы праздновалось!

***

Празднует Ангел, там среди звезд

Свои замечательные, добрые именины.

А мы поздравляем ныне всех женщин

С прекрасным, красивым именем – Лариса.

Пусть Ангел защищает от тревог

От беды и беды оберегает.

Пусть счастье шлет милостивый Бог,

И всегда в жизни помогает!

***

Лариса, лучшая на Земле,

Пусть Ангел дарит хорошую судьбу!

Обходят пусть тебя жалости.

А душа наполнится любовью.

Радости, тепла, счастливых лет,

Защиты Господней, святой.

Добрым будет пусть для тебя мир,

Лучшего всего!



День ангела Ларисы 2023 / Фото Unsplash

Поздравление с Днем ангела Ларисы в прозе

Сегодня, в день твоих именин, Лариса, хочется пожелать тебе, чтобы жизнь оправдала все твои надежды! Пусть твои дни будут исполнены светлых мгновений, любви и успехов, а печаль и тревога не ступают на твой порог! От всего сердца поздравляем тебя с праздником.

***

Лариса, поздравляю тебя с днем твоего небесного телохранителя. Так пусть он охраняет тебя всю жизнь, оберегая от разных бед и напастей. Много лет. Молитвенно разделяем радость праздника.

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Лариса, примите искренние поздравления с Днем Ангела. Пусть Ангел Хранитель Никогда не отступает от вас и дарит открытость и красоту вашей душе, мудрость и терпение – сердцу, искренности и чистоте вашей вере.

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Лариса, поздравляю с днем ангела! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом повороте всегда встречаются отличные люди. Желаю крепкого здоровья и массу поводов для радости! Пусть каждое утро начинается с улыбки, а каждый день будет счастливым и солнечным.

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В этот день у неба просим одного – да благословит вас на новые подвиги. Укрепит ваши ноги на жизненном пути, даст силу духа, понимание решения всех проблем. Счастья вам, Лариса, добра, удачи!