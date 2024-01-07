Поздравления с Днем ангела Ивана: самые теплые пожелания для именинника

8 января отмечают свои именины мужчины, которые имеют имя Иван. И это не случайно, ведь в этот день христиане вспоминают Ивана Крестителя.

Имя Иван возникло от евреев. Из иврита оно имеет значение "тот, кто помилован Богом" или "подарок Божий". Оно достаточно популярно в Украине, поэтому у вас точно есть знакомые или родные с таким именем. Пора поздравить их с Днем ангела поздравлениями, которые собрал 24 Канал.

К теме Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом: прекрасные картинки-поздравления с именинами Ивана

Поздравления с именинами Ивана в стихах

З Днем ангела, Іване, вітаю

Та від серденька тобі я бажаю:

Щоб свята бували часті,

Щедрі, пишні та прекрасні.

Спокій в серці хай панує,

Втіху й злагоду дарує.

Щиро душа хай співає,

Кожна мить нехай надихає.

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З Днем ангела, Іване,

Прийми привітання!

***

Зі святом Івана вітаю,

Щастя, радості бажаю.

Щоб замріяне збулося,

Мов у казці, щоб жилося.

Хай небо зорепадом чарує,

А сонечко ясне веселку дарує.

***

Твоє ім'я, Іване, тверде, мов скеля,

На якій твій покровитель збудував

Христову церкву, що стоїть віками,

І за яку він до кінця стояв.

Тож будь також завжди рішучий,

Щоб ангел тебе надихав,

У всіх ділах і добрих починаннях,

Завжди тобі допомагав.

Живи з любов'ю до людей,

І ця любов тобі воздасться,

Здоров'ям, радістю душі,

Роками довгими віддасться!



День ангела Ивана / Фото "Телеграф"

Бажаю людськoї пoшани.

Здорoв'я міцногo,

Кoхання палкoго.

Щоб дoля твoя,

Мов казка була.

Щoб серце співало,

Всяке лихo миналo.

Щоб ангел охорoняв,

Твoю душу і тілo.

А Гoсподь щoб тобі пoсилав,

Усе те, чoго ти побажав.

***

Твоє ім'я Іван – найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде і є надія!

***

Рано-вранці, до схід сонця

Ангел стукнув у віконце

І сказав мені новину,

Що в Івана іменини!

Бажаю тобі зоряних ночей,

Справжньої радості повних очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лиш одного!

***

З Днем ангела тебе вітаю,

Здоров'я й радості в житті бажаю,

Ще я удачі хочу побажати,

І не було часу щоб сумувати.

І щоб новий день приносив натхнення,

Позбавляв тебе смутку, щоб було везіння.

Хочу я здоров'я тобі побажати,

Сумнівів та смутку в житті не знати.

Поздравления с именинами Ивана в прозе

Поздравляю с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом и в минуты радости и в минуты печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться.

***

Дорогой мой друг, у каждого из нас есть ангел-хранитель, и хотя никто его никогда в жизни не видел, но все равно я уверен, что он всегда находится где-то возле нас. Хочу в этот радостный праздничный день пожелать тебе и твоему ангелу больше солнечных дней, радости в жизни и любви к ближнему своему.



С Днем ангела Ивана / Фото V24.com.ua

Иван, с Днем ангела! Твой небесный опекун подарил тебе множество хороших качеств. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков по жизни и гордится тем именем, которое подарили тебе родители.

***

Дорогой Иван! Поздравляю тебя с Днем твоего ангела и от всего сердца желаю крепких сил, мудрости, настойчивости, веры в себя и стремления только к победе. Пусть на сердце не будет тоски, пусть в жизни всегда горит огонек любви и мужества, а твой ангел-хранитель оберегает тебя от бед!

***

Уважаемый Иван, твое имя дословно переводится как "милость Божия". И я могу с уверенностью сказать, что ты ему полностью отвечаешь. Твоя верность и преданность друзьям, забота и любовь к близким и родным людям, понимание и милосердие делают мир вокруг тебя ярче и светлее. Ты согреваешь своим теплом и добротой, даруешь силу и уют. Так оставайся таким на долгие-длинные годы! С именинами!

***

Поздравляю тебя, Иван, с днем Ангела и желаю, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех делах твоих – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождали удача, процветание и успех.



С Днем ангела Ивана / Фото "Твой мир"

С Днем Ангела тебя, желаю тебе никогда не сдаваться. Пусть твой Ангел Хранитель помогает тебе лететь, когда твои крылья опускаются вниз.

***

Поздравляю тебя от всего сердца с Днем ангела. Желаю медового счастья и сладких поцелуев, крепких объятий и верных надежд. Пусть жизнь твоя будет полна счастливыми рассветами и солнечным настроением, красивыми закатами и невероятной радостью души.

***

Поздравляю с именинами! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелом! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты, в свою очередь, не заставлял его краснеть за себя!