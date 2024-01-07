Поздравления с Днем ангела Ивана: самые теплые пожелания для именинника
8 января отмечают свои именины мужчины, которые имеют имя Иван. И это не случайно, ведь в этот день христиане вспоминают Ивана Крестителя.
Имя Иван возникло от евреев. Из иврита оно имеет значение "тот, кто помилован Богом" или "подарок Божий". Оно достаточно популярно в Украине, поэтому у вас точно есть знакомые или родные с таким именем. Пора поздравить их с Днем ангела поздравлениями, которые собрал 24 Канал.
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Поздравления с именинами Ивана в стихах
З Днем ангела, Іване, вітаю
Та від серденька тобі я бажаю:
Щоб свята бували часті,
Щедрі, пишні та прекрасні.
Спокій в серці хай панує,
Втіху й злагоду дарує.
Щиро душа хай співає,
Кожна мить нехай надихає.
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З Днем ангела, Іване,
Прийми привітання!
***
Зі святом Івана вітаю,
Щастя, радості бажаю.
Щоб замріяне збулося,
Мов у казці, щоб жилося.
Хай небо зорепадом чарує,
А сонечко ясне веселку дарує.
***
Твоє ім'я, Іване, тверде, мов скеля,
На якій твій покровитель збудував
Христову церкву, що стоїть віками,
І за яку він до кінця стояв.
Тож будь також завжди рішучий,
Щоб ангел тебе надихав,
У всіх ділах і добрих починаннях,
Завжди тобі допомагав.
Живи з любов'ю до людей,
І ця любов тобі воздасться,
Здоров'ям, радістю душі,
Роками довгими віддасться!
День ангела Ивана / Фото "Телеграф"
Бажаю людськoї пoшани.
Здорoв'я міцногo,
Кoхання палкoго.
Щоб дoля твoя,
Мов казка була.
Щoб серце співало,
Всяке лихo миналo.
Щоб ангел охорoняв,
Твoю душу і тілo.
А Гoсподь щoб тобі пoсилав,
Усе те, чoго ти побажав.
***
Твоє ім'я Іван – найкраще з імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде і є надія!
***
Рано-вранці, до схід сонця
Ангел стукнув у віконце
І сказав мені новину,
Що в Івана іменини!
Бажаю тобі зоряних ночей,
Справжньої радості повних очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лиш одного!
***
З Днем ангела тебе вітаю,
Здоров'я й радості в житті бажаю,
Ще я удачі хочу побажати,
І не було часу щоб сумувати.
І щоб новий день приносив натхнення,
Позбавляв тебе смутку, щоб було везіння.
Хочу я здоров'я тобі побажати,
Сумнівів та смутку в житті не знати.
Поздравления с именинами Ивана в прозе
Поздравляю с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом и в минуты радости и в минуты печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться.
***
Дорогой мой друг, у каждого из нас есть ангел-хранитель, и хотя никто его никогда в жизни не видел, но все равно я уверен, что он всегда находится где-то возле нас. Хочу в этот радостный праздничный день пожелать тебе и твоему ангелу больше солнечных дней, радости в жизни и любви к ближнему своему.
С Днем ангела Ивана / Фото V24.com.ua
Иван, с Днем ангела! Твой небесный опекун подарил тебе множество хороших качеств. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков по жизни и гордится тем именем, которое подарили тебе родители.
***
Дорогой Иван! Поздравляю тебя с Днем твоего ангела и от всего сердца желаю крепких сил, мудрости, настойчивости, веры в себя и стремления только к победе. Пусть на сердце не будет тоски, пусть в жизни всегда горит огонек любви и мужества, а твой ангел-хранитель оберегает тебя от бед!
***
Уважаемый Иван, твое имя дословно переводится как "милость Божия". И я могу с уверенностью сказать, что ты ему полностью отвечаешь. Твоя верность и преданность друзьям, забота и любовь к близким и родным людям, понимание и милосердие делают мир вокруг тебя ярче и светлее. Ты согреваешь своим теплом и добротой, даруешь силу и уют. Так оставайся таким на долгие-длинные годы! С именинами!
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Поздравляю тебя, Иван, с днем Ангела и желаю, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех делах твоих – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождали удача, процветание и успех.
С Днем ангела Ивана / Фото "Твой мир"
С Днем Ангела тебя, желаю тебе никогда не сдаваться. Пусть твой Ангел Хранитель помогает тебе лететь, когда твои крылья опускаются вниз.
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Поздравляю тебя от всего сердца с Днем ангела. Желаю медового счастья и сладких поцелуев, крепких объятий и верных надежд. Пусть жизнь твоя будет полна счастливыми рассветами и солнечным настроением, красивыми закатами и невероятной радостью души.
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Поздравляю с именинами! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелом! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты, в свою очередь, не заставлял его краснеть за себя!