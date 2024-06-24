Поздравления с Днем ангела Ивана: лучшие пожелания своими словами, красивые стихи и картинки

24 июня верующие празднуют Рождество Иоанна Предтечи. Он был известным пророком, который должен был сообщить людям, что Иисус Христос среди них. Мужчина также крестил Сына Божьего в реке Иордан, когда последнему исполнилось 30 лет.

Сегодня, кроме того, отмечается День ангела Ивана. Поэтому не забудьте поздравить своих близких, родных и друзей с именинами. Красивые картинки, стихи и пожелания своими словами находите в материале LifeStyle 24.

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День ангела Ивана 2024: поздравления в стихах и картинках

З Днем ангела, Іване, вітаю

Та від серденька тобі я бажаю:

Щоб свята бували часті,

Щедрі, пишні та прекрасні.

Спокій в серці хай панує,

Втіху й злагоду дарує.

Щиро душа хай співає,

Кожна мить нехай надихає.

***

Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти промінням золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-охоронець

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

Поздравления с Днем ангела Ивана / Фото "Люкс ФМ"

***

Іване, тобі бажаю позитиву,

Грошей багато, креативу,

Ще нескінченної удачі,

На морі десь прикольну дачу.

Щоби на ранок не хворіти

Ну і, звичайно, не старіти!

***

Вітаю із Днем ангела, Іване,

Бажаю тобі успіхів і процвітання,

Хай доля зробить з тебе пана,

І здійсняться сьогодні всі твої бажання!

***

Нехай у день твого святого

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З Днем ангела, Іване,

Прийми привітання!

Поздравления с Днем ангела Ивана / Фото "Люкс "ФМ"

День ангела Ивана 2024: поздравления в прозе и картинках

С Днем ангела, Ваня! Пусть твой крылатый защитник бережет от непогоды, ненужной печали, глупых идей, плохих людей, злых дней. Пусть в жизни всегда правит счастье и любовь, а путь будет усеян звездами удачи и надежды.

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть небесный хранитель будет всегда с тобой рядом: и в минуты радости, и в минуты грусти, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться.

Поздравления с Днем ангела Ивана / Фото Etnosoft

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Иван, желаю тебе в День ангела всего самого лучшего и как можно больше: гору бриллиантов, бурную реку любви, целое море наслаждения и цветущую долину счастья!

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Иван, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть ангел-хранитель оберегает и защищает от всех бед. Желаю тебе всегда чувствовать тепло и поддержку родных.

Поздравления с Днем ангела Ивана / Фото Радио MAXIMUM

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Иван, поздравляю с именинами! Желаю, чтобы небесный опекун дарил тебе множество хороших качеств, чтобы ты всегда гордился тем именем, что подарили родители.