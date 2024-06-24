Поздравления с Днем ангела Ивана: лучшие пожелания своими словами, красивые стихи и картинки
24 июня верующие празднуют Рождество Иоанна Предтечи. Он был известным пророком, который должен был сообщить людям, что Иисус Христос среди них. Мужчина также крестил Сына Божьего в реке Иордан, когда последнему исполнилось 30 лет.
Сегодня, кроме того, отмечается День ангела Ивана. Поэтому не забудьте поздравить своих близких, родных и друзей с именинами. Красивые картинки, стихи и пожелания своими словами находите в материале LifeStyle 24.
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День ангела Ивана 2024: поздравления в стихах и картинках
З Днем ангела, Іване, вітаю
Та від серденька тобі я бажаю:
Щоб свята бували часті,
Щедрі, пишні та прекрасні.
Спокій в серці хай панує,
Втіху й злагоду дарує.
Щиро душа хай співає,
Кожна мить нехай надихає.
***
Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти промінням золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-охоронець
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!
***
Іване, тобі бажаю позитиву,
Грошей багато, креативу,
Ще нескінченної удачі,
На морі десь прикольну дачу.
Щоби на ранок не хворіти
Ну і, звичайно, не старіти!
***
Вітаю із Днем ангела, Іване,
Бажаю тобі успіхів і процвітання,
Хай доля зробить з тебе пана,
І здійсняться сьогодні всі твої бажання!
***
Нехай у день твого святого
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З Днем ангела, Іване,
Прийми привітання!
День ангела Ивана 2024: поздравления в прозе и картинках
С Днем ангела, Ваня! Пусть твой крылатый защитник бережет от непогоды, ненужной печали, глупых идей, плохих людей, злых дней. Пусть в жизни всегда правит счастье и любовь, а путь будет усеян звездами удачи и надежды.
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Поздравляю с Днем ангела! Пусть небесный хранитель будет всегда с тобой рядом: и в минуты радости, и в минуты грусти, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться.
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Иван, желаю тебе в День ангела всего самого лучшего и как можно больше: гору бриллиантов, бурную реку любви, целое море наслаждения и цветущую долину счастья!
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Иван, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть ангел-хранитель оберегает и защищает от всех бед. Желаю тебе всегда чувствовать тепло и поддержку родных.
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Иван, поздравляю с именинами! Желаю, чтобы небесный опекун дарил тебе множество хороших качеств, чтобы ты всегда гордился тем именем, что подарили родители.