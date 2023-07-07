Поздравление с Днем ангела Ивана: искренние пожелания в прозе и стихах
В пятницу, 7 июля, именины отмечают ребята и мужчины с именем Иван, которое происходит от древнееврейского имени Иоанн – "помилованный Богом", "милость Божия", "подарок Божий". По случаю праздника мы подготовили подборку поздравлений для именинников.
Они по характеру достаточно спокойны, трудолюбивы, взвешены, рассудительны в своих решениях. Серьезное отношение к работе вызывает уважение среди коллег. Далее в подборке 24 Канала выбирайте приветствие для Иванов в прозе или стихах.
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Поздравление с Днем ангела Ивана в прозе и стихах
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела, Іване,
Прийми привітання!
***
Вітаю з іменинами! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелом! Щоб він тобі завжди й у всьому допомагав, а ти, своєю чергою, не змушував його за себе червоніти!
***
Рано-вранці, до схід сонця
Ангел стукнув у віконце
І сказав мені новину,
Що в Івана іменини!
Бажаю тобі зоряних ночей,
Справжньої радості повних очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лиш одного!
***
Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і у хвилини радості та у хвилини смутку, любові та розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме.
***
Твоє ім'я, Іване, тверде, мов скеля,
На якій твій покровитель збудував
Христову церкву, що стоїть віками,
І за яку він до кінця стояв.
Тож будь також завжди рішучий,
Щоб ангел тебе надихав,
У всіх ділах і добрих починаннях,
Завжди тобі допомагав.
Живи з любов'ю до людей,
І ця любов тобі воздасться,
Здоров'ям, радістю душі,
Роками довгими віддасться!
***
Я тебе вітаю з твоїм святом! Нехай твій ангел-охоронець завжди тебе оберігає від бід і заздрісних очей, хай буде твоя душа завжди наповнена великою любов'ю і щастям.