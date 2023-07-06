Мужчины, имеющие имя Иван, являются спокойными, рассудительными, ответственными. Это имя имеет древнееврейские корни и происходит от имени Иоанн – "благодатный от Бога", "милость Бога" и "дар Божий". Специально к летнему празднику 24 Канал подготовил подборку поздравлений.

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Поздравления с Днем ангела Иоанна в картинках



Поздравление с Днем ангела Ивана / Фото "5 канал"



Поздравление с Днем ангела Ивана / Фото "Главред"



Картинки с Днем ангела Ивана 2023 / Фото "1+1"