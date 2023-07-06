С Днем ангела Иоанна: картинки-поздравления для самых родных
6 июля 2023, 21:00Читати новину українською
День ангела Иоанна празднуют несколько раз в год, в том числе 7 июля. В этот день поздравьте родных и близких трогательными картинками.
Мужчины, имеющие имя Иван, являются спокойными, рассудительными, ответственными. Это имя имеет древнееврейские корни и происходит от имени Иоанн – "благодатный от Бога", "милость Бога" и "дар Божий". Специально к летнему празднику 24 Канал подготовил подборку поздравлений.
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Поздравления с Днем ангела Иоанна в картинках
Поздравление с Днем ангела Ивана / Фото "5 канал"
Поздравление с Днем ангела Ивана / Фото "Главред"