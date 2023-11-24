С Днем ангела Екатерины: подборка милых поздравлений с праздником в картинках
24 ноября 2023, 00:10Читати новину українською
24 ноября по новому церковному календарю отмечается День ангела Екатерины. Сегодня стоит поздравить всех знакомых Кать с праздником.
Редакция 24 Канала присоединяется ко всем теплым словам. Желаем вам, Екатерины, крепкого здоровья и Божьей опеки. Пусть ангел-хранитель всегда оберегает! По случаю праздника мы подготовили подборку милых поздравлений в картинках, которые вы можете отправить родным.
Интересно Кого поздравить с Днем ангела в ноябре 2023 года
День ангела Екатерины: поздравления в картинках