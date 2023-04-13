День ангела Анны 2023: лучшие поздравления для родных и близких в стихах и прозе
13 апреля 2023 года украинки с именем Анна празднуют День ангела. Эти девушки и женщины милосердны и трудолюбивы. Поздравьте родных с праздником словами, что коснутся души.
Имя Анна пришло к украинцам с древнегреческого и иврита, и означает "расположение" или "добрая воля", пишет 24 Канал. У христиан покровительницей всех Анн считают мать Девы Марии.
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Поздравления с Днем ангела Анны в стихах
Я Тебя поздравляю, милая Анна,
Ибо Ангел Твой празднует именины,
От родных я желаю радости и тепла,
чтобы судьба нежно целовала каждый час,
Счастлива будь в кругу друзей и семьи!
А еще желаю я Тебе любви и добра!
На многие и благие Твои лета!
***
Желаю, чтобы все задуманное сбылось в жизни,
С Днем Ангела, Анна, моя добрая и милая,
Да будет радость в твоей душе,
И больше всего – чтобы ты была счастлива!
***
В день праздничный греют душу,
Теплые пожелания,
Настроение праздника в сердце творят,
Искренние поздравления!
В именины мы желаем,
И каждый день и ежесекундно,
Пусть же Анне помогает,
Ангел покровитель!
***
Немного своенравна, но мила, как дитя,
Анна наша — как капризная волна,
Не даешь нам скучать ни дня!
Из всех Анничек, пожалуй, только одна такая,
что можно говорить хотя всю ночь без сна,
А иногда приятно даже помолчать.
И вместе на вечеринке в танце поскакать…
Сегодня именины, и Тебя поздравляю!
Счастлива будь, Анночка, долгих лет желаю!
***
Анечку хочу поздравить,
Здоровье, счастье пожелать,
чтобы мечты исполнились Твои,
А еще безоблачных, теплых дней!
Поздравление с Днем ангела Анны / Фото Pixabay
Поздравление с Днем ангела Анны в прозе
Поздравляю тебя с днем Ангела, Анна! Желаю, чтобы улыбка никогда не покидала тебя и твой ангелочек всегда был рядом.
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Анна, в День Ангела примите наши самые искренние поздравления и пожелания миру, добра, изобилия и согласия. Желаем Вам профессионального роста и личного счастья! И миру нашей Украине!
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В этот прекрасный день хочу пожелать исполнения самых заветных мечтаний. Верю, что ангел никогда не оставит тебя, Анна, но пойдет впереди, чтобы осветить путь. Желаю личного счастья, успехов в профессиональной деятельности, крепкого здоровья и верных друзей рядом. Пусть все, что задумано сбудется, а что не сбудется, значит, было не нужно. Помни – у тебя есть люди, которые любят и ценят тебя.
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Анна, поздравляю с Днем ангела! Пусть каждый миг приносит сотни шансов сделать жизнь еще ярче и счастливее! Пусть любая минута дарит только нрав и море позитиву! И ангел-хранитель бережет тебя от всех бед!
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Анна, поздравляем с именинами от всей души! Много разных пожеланий Мы сказать тебе спешим. Пусть тебя сопровождают счастье, радость и успех, пусть любовь не оставляет, будь по жизни лучше всех, а ангел-хранитель тебя помогает во всех делах!