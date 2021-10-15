День Ангела Андрея: радостные картинки-поздравления с днем рождения

15 октября 2021 , 07:03
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Источник:

24 канал

Андрей празднует свой день Ангела несколько раз в году. Осенью парни и мужчины с этим именем также принимают поздравления, а именно 15 октября – в день памяти святого Андрея Юродивого.

Имя Андрей пришло к нам из Древней Греции и означает оно "человек" и "храбрый". Андрею хватает этой храбрости и с ней он всегда найдет себе приключения. Поздравьте именинника красивой картинкой-поздравлением!

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Картинки поздравления с днем Ангела Андрея 2021


Поздравляю с именинами Андрея 2021


День Ангела Андрея: картинки-поздравления


Поздравления с днем Ангела Андрея-2021


Іменини Андрія-2021: привітання


Поздравляю с именинами Андрея 2021​!


С именинами Андрея 2021!


С днем Ангела Андрея: открытки-поздравления

Автор: Андріана Будиш