День Ангела Андрея: радостные картинки-поздравления с днем рождения
15 октября 2021 , 07:03Читати новину українською
Источник:24 канал
Андрей празднует свой день Ангела несколько раз в году. Осенью парни и мужчины с этим именем также принимают поздравления, а именно 15 октября – в день памяти святого Андрея Юродивого.
Имя Андрей пришло к нам из Древней Греции и означает оно "человек" и "храбрый". Андрею хватает этой храбрости и с ней он всегда найдет себе приключения. Поздравьте именинника красивой картинкой-поздравлением!
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