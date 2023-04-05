Поздравление с Днем ангела Алексея 2023: трогательные слова в стихах и прозе

Мужчины и ребята с именем Алексей празднуют именины 5 апреля. Это имя, очень популярное в Украине, означает защитник. Поздравьте своих родных с этим именем стихами или словами в прозе.

5 апреля – День именин у Алексеев, сообщает 24 Канал. Обычно владельцы этого имени носят спокойный и сдержанный характер, но они часто бывают творческими и оригинальными. Имя Алексей особенно для украинцев, потому что означает "защитник".

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Приветствие для Алексея в стихах

С Днем Ангела, Алексей, тебя поздравляю!

Добра и радостей всегда тебе желаю,

Здоровье на все лето,

Пусть в сердце цветет доброта.

Пусть в небе солнце нежно сияет,

Радуга красками заиграет,

Щебечут соловьи игриво

На жизнь долгая и счастливая.

***

Сильный, мужественный и простой,

Одним словом – молодой!

Ты самый лучший у нас в мире,

Просто чудо – ты такой!

Алексей, тебя поздравляем,

С Днем ангела твоим,

И тебе одно желаем

Будь всегда ты золотым!

***

Для всех защитник и опора,

Всегда надежен, основательный.

Чуткий, на помощь скорый,

Ну словом просто отличный.

И в именины Алексею

Хочу от сердца пожелать,

Чтобы жизнь, как сказочная фея,

Дарила только благодать!

***

Пусть в день твоего святого,

Ангел сил прибавит ко всему,

Чтобы жизнь не была серой,

Пусть придаст воодушевления и веры,

Побед на каждом шагу,

Достигать без колебания,

С днем ангела Алексея,

Прими поздравления!

***

Дней Ангела в году много,

Но вот День Алексея снова пришел,

Желаю зла тебе не знать,

Да счастье сокровище, чтобы ты в жизни нашел.



С Днем ангела Алексея / Фото Unsplash

Приветствие в прозе

Поздравляю от всего сердца доброго и милого Алексея. Дорогой, я тебе хочу пожелать необычной удачи в твоих делах и достижения больших побед в жизни, крепкого здоровья и искренней любви, неугасимых сил и блестящих идей, доброго сердца и свободной души.

***

Алексей, пусть в твоей жизни все будет так, как ты задумал! Желаю никогда не останавливаться на достигнутом, а шагать только вперед! Живи роскошно, счастливо и наслаждайся каждым мгновением! Желаю ярких улыбок, искренней любви и стального здоровья!

***

Дорогой Алексей. Поздравляю тебя с Днем твоего Ангела и из всего сердца желаю крепких сил, мудрости, настойчивости, веры в себя и постоянного стремления только к победе. Пусть на сердце не будет прохлады, пусть в жизни всегда горит огонек любви и мужества, а твой ангел-хранитель уберегает тебя от всей беды.

***

Поздравляю, Олешка! Желаю тебе быть здоровым сильным казаком и отважным покорителем мировых высот! Любви, удачи, оптимизма и грандиозных планов на светлое будущее.

***

Я хочу пожелать, чтобы в твоей жизни не было ни одного пасмурного дня! Чтобы ангел-хранитель оберегал тебя и благословлял твой каждый поступок, помогал в любых начинаниях, освещал жизненный путь и прятал под своим крылом! С Днем ангела тебя, Алексей!