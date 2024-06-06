Настоящее табу: в каких цветах гостям нельзя появляться на свадьбе

Пасхальный пост закончился, поэтому сейчас продолжается свадебный сезон. Многие влюбленные пары даже в високосный год планируют церемонию, несмотря на плохую примету. Для этого события существует определенный дрескод, которого нужно придерживаться.

Считается, что на свадьбу нельзя надевать платье белого, красного и черного цветов. Почему есть такое правило, узнавайте далее в материале.

К слову Чтобы брак был крепкий и счастливый: самые удачные даты для свадьбы

В каких цветах нельзя появляться на свадьбе

По традиции, на свадьбу невеста приходит в платье белого цвета. Поэтому гостям не стоит выбирать его для празднования, даже похожий оттенок. Это считается дурным тоном. Кроме того, такое поведение может оскорбить девушку. Однако бывает, что невеста надевает черное платье, тогда другие появляются в светлых цветах, в частности белом и молочном. Все зависит от предпочтений молодоженов.

Какие цвета не подходят для свадьбы / Фото Canva

У многих людей черный цвет ассоциируется с трауром и смертью. Именно его обычно одевают на похороны, поэтому для свадьбы лучше отдать предпочтение другому варианту. Черный цвет уместен для остальных праздничных событий и вечеринок, а для церемонии бракосочетания только, если позволят виновники торжества.

Красный цвет – невероятно благородный, яркий и изысканный, поэтому его часто выбирают для важных событий. Однако на свадьбе именно к вашему платью может быть приковано все внимание, а не к невесте. Поэтому правила рекомендуют выбирать наряд другого цвета, который не так выделяется среди других.