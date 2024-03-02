15 цитат о дружбе, которые умиляют до глубины души

Дружба – это то, что дарит свободу, счастье и спокойствие. Найти человека для души действительно бывает достаточно сложно. Ведь хорошо, когда он не только плачет с нами в минуты грусти, но и поддерживает в радостные моменты.

С настоящим другом не нужно надевать маску, мы должны быть собой, не бояться показывать настоящие эмоции и делиться грузом, который лежит на душе. LifeStyle 24 собрал хорошие цитаты о дружбе, которые пробирают до мурашек.

Тоже полезно 20 красивых философских цитат, которыми можно подписать фото в инстаграме

Цитаты про дружбу

"Не обязательно иметь крылья, чтобы летать. Надо иметь в жизни людей, которые упасть не дадут". Неизвестный автор

"Знакомые появляются и исчезают, а лучшие друзья – это навсегда. Потому что даже тогда, когда ты не знаешь, куда идешь, они помогают осознать, что ты идешь туда не один". Из сериала "Сплетница"

"Нужно большое мужество, чтобы противостоять врагам. Но еще больше мужества нужно, чтобы противостоять друзьям". Албус Дамблдор, "Гарри Поттер и философский камень"

"Дружба – это не о том, сколько времени вы проводите вместе, а о том, как глубоко вы друг другу доверяете". Уильям Шекспир

"Настоящий друг с тобой, когда ты не прав. Когда ты прав, всякий будет с тобой". Марк Твен

"Дружба – это когда глупые идеи приходят в две головы одновременно". Неизвестный автор

"Важно быть человеку другом, пока он жив, а не тогда, когда он уже умер". Фрэнсис Скотт Фицджеральд "Великий Гэтсби"

Красивые высказывания о дружбе / Фото Canva