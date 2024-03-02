15 цитат о дружбе, которые умиляют до глубины души
2 марта 2024, 19:22Читати новину українською
Дружба – это то, что дарит свободу, счастье и спокойствие. Найти человека для души действительно бывает достаточно сложно. Ведь хорошо, когда он не только плачет с нами в минуты грусти, но и поддерживает в радостные моменты.
С настоящим другом не нужно надевать маску, мы должны быть собой, не бояться показывать настоящие эмоции и делиться грузом, который лежит на душе. LifeStyle 24 собрал хорошие цитаты о дружбе, которые пробирают до мурашек.
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Цитаты про дружбу
- "Не обязательно иметь крылья, чтобы летать. Надо иметь в жизни людей, которые упасть не дадут". Неизвестный автор
- "Знакомые появляются и исчезают, а лучшие друзья – это навсегда. Потому что даже тогда, когда ты не знаешь, куда идешь, они помогают осознать, что ты идешь туда не один". Из сериала "Сплетница"
- "Нужно большое мужество, чтобы противостоять врагам. Но еще больше мужества нужно, чтобы противостоять друзьям". Албус Дамблдор, "Гарри Поттер и философский камень"
- "Дружба – это не о том, сколько времени вы проводите вместе, а о том, как глубоко вы друг другу доверяете". Уильям Шекспир
- "Настоящий друг с тобой, когда ты не прав. Когда ты прав, всякий будет с тобой". Марк Твен
- "Дружба – это когда глупые идеи приходят в две головы одновременно". Неизвестный автор
- "Важно быть человеку другом, пока он жив, а не тогда, когда он уже умер". Фрэнсис Скотт Фицджеральд "Великий Гэтсби"
- "У людей уже не хватает времени что-либо узнавать. Они покупают вещи готовыми в магазинах. Но нет таких магазинов, где торговали бы друзьями, и поэтому люди больше не имеют друзей". Антуан де Сент-Экзюпери "Маленький принц"
- "Друзья – это те люди, чьи неудачные фотки ты выкладываешь без разрешения". Неизвестный автор
- "Лучшая подруга умеет слышать даже невысказанное". Марк Леви
- "Друзей не выбирают. Это занятие глупое и бесполезное. Гораздо интереснее выбирать овощи на рынке, а друзья – это подарки судьбы". Неизвестный автор
- "Дружба – это любовь без крыльев". Джордж Байрон
- "Друзья познаются не только в беде, но и в радости. Те люди, которые не могут за тебя искренне порадоваться, не являются твоими друзьями". Ошо
- "Одна из самых больших проблем в нашей жизни – разобраться, кто твой друг". Марк Леви
- "Друг – это тот, кто дает тебе полную свободу быть собой". Джим Моррисон