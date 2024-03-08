В Международный женский день: символические цитаты известных украинских феминисток
Сегодня, в Международный женский день, важно вспомнить об известных украинских феминистках. На протяжении своей жизни они боролись за женские права. Героини их произведений – сильные личности с собственным мнением и взглядами.
В своем материале LifeStyle 24 собрал важные цитаты Ольги Кобылянской, Леси Украинки и Елены Пчилки. Сохраняйте эти невероятные высказывания.
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Ольга Кобылянская – украинская писательница и феминистка
Ольга Кобылянская была одной из тех, кто в 1894 году создал "Товариство руських жінок на Буковині". Уже в 1902 году она руководила "Кружком украинских девушек". В произведениях писательница писала о борьбе женщин за свои права.
Цитаты Ольги Кобылянской о женщинах
- "Женщина – человек, так же как и мужчина, и требования природы у нее такие же, как ее у него, то ее поэтому надо в таких же условиях, как и его, воспитывать к борьбе за существование, а вооружившись наукой, знанием законов, знанием различных отраслей труда, сможет и сама бороться за жизненные средства. Это все не помешает ей стать искренней любящей подругой мужчины и матерью детям. И так, высокоуважаемые сестры мои, давайте объединяться, работаем над собой всеми силами!" Из новеллы "Природа"
- "Гордость, которую природа кладет нам в душу, должна ты больше развивать. Это одинокое оружие женщины, которым она действительно может удержаться на поверхности жизни ". Из новеллы "Valse Mélancolique"
- "Вводя женщину в жизнь, природа не спрашивала: "Это мужчина, или женщина, чтобы мне наделить их соответствующими способностями?" Нет – природа говорила лишь: "Вот ты, и живи!" И поэтому скажу, что недостаточность та, недостаток силы духовной не лежит в женщине как человеке уже от природы, а происходит она и вырабатывается из систематически ограниченного воспитания, которое получает она уже от колыбели, которое воспитание обращает больше внимания на развитие ее чувств, чем на духовные способности, характер и силу физическую, и заглушает, таким образом, все другие голоса в ее душе". Из новеллы "Природа"
Леся Украинка – украинская писательница и переводчица
Леся Украинка принимала активное участие в национальном женском движении. В своих произведениях она описывала женщин сильными личностями, которые имели собственные взгляды на жизнь и мысли. Писательница не повиновалась патриархату.
Цитаты Леси Украинки об Украине и любви
- "Ведь любовь, как вода, несет и крутит, играет, рвет, ласкает, голубит, топит. Где жар, она кипит, а встретит холод – и станет льдом".
- "У нас большая беда, что многие люди думают, что достаточно говорить по-украински, чтобы иметь право на название патриота, работника на родной ниве, человека с определенными убеждениями. Такая легкость репутации привлекает многих".
- "Словами сердца не обмануть".
Елена Пчилка – украинская писательница и мать Леси Украинки
Муж Елены Пчилки, Петр Косач, был отцом, который ушел в декрет, когда родилась Леся. Писательница тогда поехала за границу, чтобы подлечиться. Известно, что она боролась за то, чтобы женщины имели свободу и право голоса.
Цитаты Елены Пчилки об украинском языке и детях
- "И все же – новая жизнь берет свое! Все же и мысль о законном праве краевого украинского языка, мысль, что была брошена между лучшими украинскими людьми, как хорошее зерно в хорошую пашню, не умерла, не затоптана вражескими ступнями. Она жива и пробивает себе путь под светом и теплом наступившей свободы".
- "Дети – это наше дорогое сокровище, это – наша надежда, это – молодая Украина. Вырастет ли ребенок другом, или врагом Украины, – это многое зависит от воспитания".
- "Просим же не избегать нас, потому что не подобает избегать своего родного слова! Оно любимое, как материнская ласка! Радуемся тем, что нам пришлось говорить с украинскими детьми, украинским словом, в украинском журнале. Желаем, чтобы то слово нашло искренний привет!"