В Международный женский день: символические цитаты известных украинских феминисток

Сегодня, в Международный женский день, важно вспомнить об известных украинских феминистках. На протяжении своей жизни они боролись за женские права. Героини их произведений – сильные личности с собственным мнением и взглядами.

В своем материале LifeStyle 24 собрал важные цитаты Ольги Кобылянской, Леси Украинки и Елены Пчилки. Сохраняйте эти невероятные высказывания.

Тоже интересно Мудрость сквозь годы: лучшие цитаты Мэрилин Монро о мужчинах, женщинах и карьере

Ольга Кобылянская – украинская писательница и феминистка

Ольга Кобылянская была одной из тех, кто в 1894 году создал "Товариство руських жінок на Буковині". Уже в 1902 году она руководила "Кружком украинских девушек". В произведениях писательница писала о борьбе женщин за свои права.

Цитаты Ольги Кобылянской о женщинах

"Женщина – человек, так же как и мужчина, и требования природы у нее такие же, как ее у него, то ее поэтому надо в таких же условиях, как и его, воспитывать к борьбе за существование, а вооружившись наукой, знанием законов, знанием различных отраслей труда, сможет и сама бороться за жизненные средства. Это все не помешает ей стать искренней любящей подругой мужчины и матерью детям. И так, высокоуважаемые сестры мои, давайте объединяться, работаем над собой всеми силами!" Из новеллы "Природа"

"Гордость, которую природа кладет нам в душу, должна ты больше развивать. Это одинокое оружие женщины, которым она действительно может удержаться на поверхности жизни ". Из новеллы "Valse Mélancolique"

"Вводя женщину в жизнь, природа не спрашивала: "Это мужчина, или женщина, чтобы мне наделить их соответствующими способностями?" Нет – природа говорила лишь: "Вот ты, и живи!" И поэтому скажу, что недостаточность та, недостаток силы духовной не лежит в женщине как человеке уже от природы, а происходит она и вырабатывается из систематически ограниченного воспитания, которое получает она уже от колыбели, которое воспитание обращает больше внимания на развитие ее чувств, чем на духовные способности, характер и силу физическую, и заглушает, таким образом, все другие голоса в ее душе". Из новеллы "Природа"

Ольга Кобылянская и Леся Украинка / Фото из открытых источников

Леся Украинка – украинская писательница и переводчица

Леся Украинка принимала активное участие в национальном женском движении. В своих произведениях она описывала женщин сильными личностями, которые имели собственные взгляды на жизнь и мысли. Писательница не повиновалась патриархату.

Цитаты Леси Украинки об Украине и любви

"Ведь любовь, как вода, несет и крутит, играет, рвет, ласкает, голубит, топит. Где жар, она кипит, а встретит холод – и станет льдом".

"У нас большая беда, что многие люди думают, что достаточно говорить по-украински, чтобы иметь право на название патриота, работника на родной ниве, человека с определенными убеждениями. Такая легкость репутации привлекает многих".

"Словами сердца не обмануть".

Елена Пчилка – украинская писательница и мать Леси Украинки

Муж Елены Пчилки, Петр Косач, был отцом, который ушел в декрет, когда родилась Леся. Писательница тогда поехала за границу, чтобы подлечиться. Известно, что она боролась за то, чтобы женщины имели свободу и право голоса.

Цитаты Елены Пчилки об украинском языке и детях