К годовщине полномасштабного вторжения: 8 сильных цитат Ратушного, Кузьмы и Забужко о войне

Сегодня, 24 февраля, отмечается вторая годовщина полномасштабного вторжения России в Украину. Именно в этот день, два года назад, многие украинцы проснулись в страхе и непонимании, ведь услышали громкие взрывы.

Однако российско-украинская война продолжается уже 10 лет. Ведь в феврале 2014 года Россия начала оккупацию Крыма, а затем напала на восток Украины.

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За 10 лет войны России против Украины известные люди сказали много слов, которые навсегда останутся в памяти каждого украинца. LifeStyle 24 собрал лучшие цитаты Романа Ратушного, Оксаны Забужко и Кузьмы Скрябина.

Роман Ратушный – украинский активист, военнослужащий

Роман Ратушный – один из тех, кто пострадал от жестокого разгона мирных протестов, которые происходили на Майдане Независимости во время Революции Достоинства. Тогда, в ночь на 30 ноября 2013 года, "Беркут" избил обычных студентов.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину Роман вступил в тероборону, а впоследствии воевал в составе 93-й ОМБР ВСУ "Холодный Яр". Парень погиб 9 июня 2022 года, когда попал во вражескую засаду под Изюмом.

Роман Ратушный / Фото из твиттера

Цитаты Романа Ратушного о войне

"Выжигайте в себе всю российскую субкультуру. Выжигайте в себе все воспоминания из детства, связанные с российским-советским. Выжигайте в себе отношения с родственниками или друзьями по ту сторону, со всеми, кто является носителем русской субкультуры. Иначе это все выжжет вас".

"Просто запомните: чем больше русских мы убьем сейчас, тем меньше русских придется убивать нашим детям. Эта война длится более трех сотен лет. Когда мы ее проигрываем, мы становимся пушечным мясом для россиян. Когда мы ее выигрываем – получаем время на отдых до следующей фазы этой войны. Если вы примете этот факт, вам не нужны будут розовые очки от Арестовича или ваших любимых аналитиков, которые точно знают, когда умрет очередной российский царь или когда у русских закончатся ресурсы".

Оксана Забужко – украинская писательница

Украинская писательница и феминистка Оксана Забужко во время полномасштабного вторжения России в Украину сказала много метких фраз. Ее произведения можно прочитать на двадцати языках. В частности, среди известных работ есть такие: "Полевые исследования по украинскому сексу", "Notre Dame d'Ukraine: Украинка в конфликте мифологий" и "Музей покинутых секретов".

Оксана Забужко / Фото Ukrainer

Цитаты Оксаны Забужко о войне

"Украинцы – сильная нация. Для многих на Западе это, похоже, стало неожиданным открытием. Но если бы это было не так, мы бы не пережили сталинского геноцида – страшного искусственного голода 1933 года, что характерно, до сих пор не признанного геноцидом большинством представленных здесь стран. А еще мы нация сильных женщин. Вместе с остальным миром я восторженно слежу, со слезами на глазах, за моими соотечественницами, которые сейчас сражаются рядом с нашими мужчинами".

"Слишком много в этой войне символов, аж трещит от них воздух, много мертвых, стоящих у нас за плечами, прося держаться, и ничего с этим не поделаешь, огненная магма забивает горло, ино успевай глотать, а только плакать не надо, нет, пусть уже – после победы".

"Секрет нашего героизма: мы не боимся России. Среди всех наций Европы мы единственные знаем: то, что Путин десятилетиями продавал Западу за хорошую монету (включая ядерный шантаж), есть не что иное, как куча лжи, обман и блеф".

Кузьма Скрябин – украинский певец

Известный украинский певец Андрей Кузьменко погиб в автокатастрофе 2 февраля 2015 года. Однако некоторые его цитаты остаются актуальными до сих пор. Тогда Кузьма возвращался с концерта, который давай вместе с группой в Кривом Роге. Автомобиль, в котором находился певец, столкнулся с молоковозом.

Кузьма Скрябин / Фото с фейсбука

Цитаты Кузьмы Скрябина о войне