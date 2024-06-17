Что предвещает прилетевшая в дом сорока: вариантов есть много

В народе сохранилось немало примет о сороке. К примеру, говорят –если птица залетела в дом, то может произойти как хорошее событие, так и плохое. Однозначного мнения на этот счет нет. Однако важно не навредить ей, чтобы не навлечь беду.

Если вы считаете что сорока возле дома может принести проблемы, то нужно поднять шапку, после этого – поклониться и перекреститься. А что еще предвещает эта птица, по народным поверьям, узнавайте на сайте.

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Что предвещает сорока: народные приметы о птице

Если в дом прилетит сорока и сядет на окно, то хозяевам следует ждать новостей. Хорошая весточка будет в семье, если птица появилась в момент, когда кто-то болеет. Считается, что сорока приносит выздоровление. Бывает, что она сразу улетает, а не засиживается на окне. Тогда с людьми случится что-то плохое. В частности, дом могут обокрасть воры.

Радостная сорока – к приятным новостям от родственников.

Если птица кричит, то скоро в семье родиться ребенок или будет свадьба.

Если она беспокойная, то кто-то сплетничает о хозяевах дома.

Какие есть приметы о сороке / Фото Canva

Иногда сорока может прыгать по окну или заглядывать внутрь. В народе говорят, что такое поведение птицы не к добру. Однако есть люди, которые утверждают, что этот знак – хороший. Плохой приметой также считается, если сорока врежется в окно. Кто-то из семьи может пострадать или умереть. Стоит принять во внимание эту ситуацию, ведь в таком случае можно спастись от беды.

Сорока летает над домом – будет пожар, смерть или наводнение.

Сорока гуляет по двору – ждите финансовых проблем.

Народные приметы о сороке довольно интересны. Однако многие люди уже не воспринимают их серьезно, а считают, что это все – выдумки.