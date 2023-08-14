Студентам на заметку: список вещей, которые понадоблятся в общежитии

Еще немного и начнется учебный год. Многие будущие студенты переезжают на обучение в другие города. Они выбирают поселяться в общежития.

Жизнь в общежитии – это настоящее приключение, ведь приходится сталкиваться с новыми вызовами. Это может быть стрессово для бывших школьников, потому что нужно начинать самостоятельную жизнь. Что же взять в общежитие для комфортного проживания – знает 24 Канал.

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Список вещей для общежития

При выборе вещей в общежитие, важно учесть ограниченное пространство и то, что вам придется жить вместе с другими людьми. Вот несколько рекомендаций по поводу того, что стоит взять:

В первую очередь с собой стоит взять то, что вы будете носить каждый день, на чем спать. Речь идет об одежде, обуви, полотенцах, постельном белье, покрывале и других личных вещах, которые вам понадобятся.



Постельное белье / Фото Nostra

Не обойтись в общежитии без предметов гигиены. Возьмите с собой зубную щетку, пасту, мыло, шампунь, гель для душа, несколько полотенец, средства для бритья и ухода за кожей и телом, набор для маникюра.



Средства гигиены / Фото Eurokanct

В заведениях студентам бывает дорого питаться, поэтому оптимально готовить в общежитиях. Для этого там существуют общие кухни. Обязательно возьмите из дома кухонные принадлежности: кастрюлю, сковороду, тарелки, столовые приборы, чашки. Не забудьте про губку и средство для мытья посуды.



Кастрюля и сковорода / Фото "Флагман"

Важно не забыть про аптечку, потому что вы можете однажды заболеть. Положите туда спреи для горла и носа, таблетки от головной боли, нарушения пищеварения, обезболивающие средства, пластыри и бинт.



Аптечка / Фото Med-Ukraine

Чтобы было дешевле, вы можете приобрести определенные необходимые вещи совместно с людьми, которыми будете проживать. Соберите деньги и купите чайник, швабру, метлу и совок, холодильник. Так будет более экономно и удобно, ведь эти вещи понадобятся для всех жителей комнаты или блока.



Чайник / Фото

В общежитии вам будет нужна техника – ноутбук или планшет, телефон. Так учиться будет проще. Можно захватить с собой любимые вещи, такие как подушку, фотографии, книги, мягкие игрушки.