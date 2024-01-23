На случай отключения света: 3 легких способа, которые заставят свечу гореть дольше

В последние годы свеча стала одним из главных элементов декора. Ведь она способна создать вокруг особую, праздничную и уютную атмосферу. Ароматические свечи кроме этого наполняют дом невероятным запахом.

Во время полномасштабного вторжения свечи стали для украинцев настоящими палочками-выручалочками. Ведь многие люди зажигали их, когда происходили постоянные отключения света. Однако некоторые свечи могут быстро сгорать. Что поможет им прослужить дольше, читайте в материале.

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Поместите свечу в морозильную камеру

Морозильная камера есть дома у каждого. Поэтому такой способ достаточно доступный и простой. Не стоит им пренебрегать. Дело в том, что в морозильнике воск замерзает, поэтому не будет быстро таять. Если вам нужно восстановить тонкую свечу, то подержите ее там примерно час, толстую свечу следует оставить на два часа.

Используйте ножницы

Интересно, что ножницы тоже могут помочь свече прослужить дольше. Необходимо просто подрезать фитиль до одного сантиметра, чтобы свеча сгорала не так быстро. Длинный фитиль ускоряет процесс, потому что делает пламя слишком большим.

Добавьте соль в жидкий воск

Сначала необходимо поджечь свечу, чтобы воск хорошо растекся вокруг фитиля. Далее нужно насыпать немного обыкновенной соли. Для лучшего эффекта все тщательно перемешайте. В частности, можете использовать зубочистку.