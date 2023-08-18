Что посадить на грядке после лука и чеснока: эффект был невероятным

Чеснок и лук собирают до конца августа. Затем на их месте можно посадить другие растения, чтобы обогатить почву. Но какие же?

На участке, где рос чеснок или лук, не желательно сажать повторно эти растения. Да, земля будет истощаться. Надо сажать некоторые другие растения. Об этом больше – расскажет 24 Канал.

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Что сажать после чеснока и лука

После того как вы последний раз собрали лук и чеснок в сентябре, на земле следует посеять сидераты. Это растения, которые наполняют почву полезными веществами, например – горчица. Лук и чеснок – это такие растения, которые поглощают многие питательные вещества из земли.

В то время как горчица восстанавливает этот баланс и делает землю более плодородной.



Горчица / Фото "Агробизнес"

Горчица поможет уничтожить в земле вредителей и сорняки. До того как она закончит цвести, растения лучше срезать, чтобы не усеяли семена на большие участки. Вовремя поливать ее.

Редис и редька можно сажать в июле или августе, когда продолжительность дня становится меньше. Это необходимо, чтобы редис не пошел в стрелку. Разрешается сажать черную редьку или дайкон.



Дайкон / Фото "Гастроном"

Как лук и чеснок уже собраны, огородники сажают разную зелень. Хорошо приживаются петрушка, укроп, шпинат, салат, кинза, руккола.

Чтобы почва была богаче, то после этих растений рекомендуется высеять белая горчица или фацелия.



Фацелия / Фото "Комнатные цветы и растения"

На участке, где выращивали чеснок, оптимально разместить огурцы. Речь идет именно о ранних сортах. Если в вашей области быстро становится холодно, то это значит, что вам нужно раньше покрывать саженцы. Можно агроматериалом или плёнкой для нужной температуры.