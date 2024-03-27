Приготовьтесь заранее: как правильно собрать праздничную корзину к католической Пасхе

Один из важнейших религиозных праздников у католиков – Пасха. В этом году празднование приходится на 31 марта. Поэтому самое время узнать, что точно стоит поставить в праздничную корзину.

После завершения самого длительного поста в году верующие отправляются на праздничное богослужение и освящают пасхальные корзины с разнообразными блюдами. В нашем материале вы узнаете, какие именно продукты должны быть в вашей Пасхальной корзине.

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Что должно быть в Пасхальной корзине

В корзину следует положить только то количество продуктов, которое семья употребит во время праздника. Выбрасывать продукты, которые были освящены в церкви, категорически не рекомендуется. Среди обязательных блюд, которые должны быть в ней:

Пасха . Она символизирует тело Христа и полноту жизни.

. Она символизирует тело Христа и полноту жизни. Писанки символизируют победу жизни над смертью.

символизируют победу жизни над смертью. Соль отражает связь Бога с народом, достаток и смысл жизни.

отражает связь Бога с народом, достаток и смысл жизни. Домашняя колбаса, ветчина и сало символизируют счастливую семейную жизнь и пополнение в семье.

символизируют счастливую семейную жизнь и пополнение в семье. Сыр и сливочное масло символизируют достаток, сытость и удачу в делах.

символизируют достаток, сытость и удачу в делах. Хрен с мясом и молочными продуктами, освящается, чтобы люди могли почувствовать не только духовную, но и физическую радость праздника.

Также важным элементом в Пасхальной корзине является свеча. Лучше всего взять ее в церкви и зажечь от подсвечника. По желанию, пасхальную корзину можно украсить веточками барвинка, самшита или вышитым полотенцем.

Что не стоит ставить в Пасхальную корзину

Фрукты и овощи обычно освящают на других, сезонных праздниках, поэтому их может и не быть в пасхальной корзине. Также не рекомендуется добавлять алкогольные напитки.

В общем, среди обязательно освященных блюд на пасхальном столе должны быть только яйца и кулич, что касается всего остального – это остается на выбор каждой семьи.