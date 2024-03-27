Как появился кролик, символ Пасхи у католиков: интересная история

Уже в это воскресенье, 31 марта, римо-католики будут отмечать Пасху. Интересно, что у них даже есть символ праздника – кролик. Считается, что именно это животное приходит в дом ночью и прячет там шоколадные яйца. А утром вкусности ищут дети.

Накануне Воскресения Господня в магазинах продается множество фигурок кролика. Люди готовят пряники или печенье, которые имеют форму этого пушистика. Впоследствии выпечку раздают всем близким, пишет LifeStyle 24.

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Почему кролик – символ Пасхи у католиков

По немецким преданиям, раньше дети делали на Пасху гнезда из шляп. Ночью лиса или кукушка клали туда шоколадные яйца. Однако впоследствии это начал делать кролик. Дело в том, что германская богиня весны Остара считала животное священным, а именно от ее имени происходит название праздника – Пасха. Интересно, что скандинавы и кельты связывали кролика с богиней-матерью.

Пасхальный кролик / Фото Canva

Также существует легенда о женщине, которая жила довольно бедно. Однажды, чтобы хоть как-то прокормить своих детей, она украла у соседей яйца, которые были раскрашены, и спрятала где-то в саду. Когда малыши их нашли, то увидели кролика. Так появилась теория, что именно он принес еду.

Пасхальный кролик символизирует плодородие. Кстати, в некоторых странах животное прячет шоколадные яйца так, что дети долго не могут их найти. Например, во дворе, в парке или саду. В таком случае на помощь могут прийти родители. Иногда люди даже устраивают соревнования: кто быстрее найдет яйца или большее количество, тот получит особый подарок.