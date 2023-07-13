Откуда происходит имя Нана: все подробности

Нана – имя, которое не часто можно услышать в Украине. Оно еще не получило широкой распространенности. Так что будущие мамы могут задуматься над ним.

При выборе имени следует учесть не только, как оно звучит, но и откуда оно происходит, что значит, а также сколько раз именины в год. Все это подготовил 24 Канал.

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Значение и происхождение имени

Нана – имя армянского происхождения, что переводится как "младшая", "маленькая". Оно очень популярно у кавказских народов. В Европе оно не очень популярно.

Имя Нана можно услышать у японцев. Слово "нана" в древнем японском языке означало "семь". Теперь этот числительный сочетается с суффиксом "цу", чего раньше не было.

Есть версия, что Нана – это уменьшительно-ласкательная форма от имен Иоанна, Марианна, Наталья, Натанаеля, Анастасия, Аманда, Джоанна.

Когда Дни ангела

В католическом календаре не встречается Нана как полное имя. В православном календаре оно употребляется, поскольку так называлась грузинская царица.

Празднует свои именины Нана только один раз в году – 14 октября.

Известные люди с этим именем

Анастасия Кумейко под псевдонимом DJ Nana – украинская певица, танцор и диджейка. Танцевала в ансамбле Павла Вирского. В 2007-2011 годах была участницей музыкальной группы "А.Р.М.И.Я". Впоследствии перешла в коллектив "NikitA", в котором спела 5 лет. После выхода из группы взяла псевдоним DJ Nana. Она успела создать свою первую композицию "Вибрации". В 2018 году Анастасия стала участницей шоу "Танцы со звездами" на "1+1". Вместе с Николаем Тищенко они вылетели в 4 эфире.



DJ Nana / Фото с инстаграма диджейки

Нана Хромаева – дочь известной украинской телеведущей Маши Ефросининой. Известно, что девушка училась в Кловском лицее в Киеве, по окончании которого поступила в канадский колледж. Сейчас девочка учится в университете в Нидерландах. Девушка избегает публичности.



Нана Хромаева / Фото с инстаграма Маши Ефросининой