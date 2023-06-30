6 практических советов, что одевать в жару

Летнюю жару бывает просто невыносимо переносить. Ибо солнце жжет так, что даже не хочется выходить из дома. Важно – выбирать правильную одежду.

Одежда может как освежать, так и парить, так что от ее выбора зависит, как вы себя будете чувствовать. Беспокоиться нет причин. 24 Канал расскажет, как одеваться летом, чтобы чувствовать себя комфортно

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Что одевать летом в жару

Лето – лучшая пора для натуральных материалов, как лен или хлопок. Преимущественно такие вещи шьют свободный крой, ведь ткань – воздушная, легкая, так что вы не будете в них потеть. В то время как синтетические вещи очень парят и хочется побыстрее их сбросить с себя.



Лен / Фото "Мир Лена"

Действующий простой совет – носить летом одежда светлых цветов. Они отражают тепло и солнечные лучи. В отличие от них, темные цвета поглощают свет и вам будет очень горячо в черных или других темных цветах.



Белая одежда / Фото Rica Mare

Широкие, свободные, вещи oversize – один из оптимальных вариантов на летний сезон. Не стоит мучить себя обжатыми вещами, потому что вам будет парить от них. К тому же они мешают нормальному теплообмену.



Свободные вещи / Фото Women`s Streetstyle

Если температура все поднимается, присмотритесь к головных уборов. Здесь зависит от вашего вкуса: соломенные шляпы, спортивные кепки или панамки. Они будут защищать вашу голову от солнечных лучей, и жару будет значительно легче переносить.



Шляпа / Фото "Все. Свои"

Джинсовая ткань очень плотная, поэтому на летнее время рекомендуется отказаться от них. Тем более – от прилегающих фасонов. Выбирайте широкие брюки из натуральных тканей.



Льняные штаны / Фото Joom

Лучше отказаться в летний сезон от кроссовок и закрытой обуви. Ибо оно будет парить. Выберите удобные босоножки или сандалии. Желательно на низком ходу, потому что каблуки создают дополнительную нагрузку на ноги.



Сандалии / Фото Spray Town