Это точно понадобится: список вещей, которые нужно иметь во время блекаута

В прошлом году украинцы столкнулись с проблемой – массовыми отключениями света из-за российских обстрелов электростанций. К этому нужно готовиться заранее.

Эксперты предупреждают, что отключения света следует ожидать и в этом году. Поэтому нужно быть готовым и иметь вещи, которые пригодятся в такой ситуации. Список предметов на случай блекаута подготовил 24 Канал.

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Что нужно иметь в случае блекаута: список вещей

В полной темноте сидеть некомфортно и для кого страшно. Так что альтернативными источниками света станут фонари на батарейках или свечи. Также приобретите несколько пар батареек на запас.



Свечи / Фото Butlers

При отсутствии электричества нужно приобрести что-то на замену. Это могут быть аккумуляторы, зарядные станции и генераторы



Аккумуляторы / Фото "Икнет"

Трудно представить такую ситуацию без спичек и зажигалки. Особенно если у вас газовая плита: на случай блекаута, зажечь вы ее сможете только спичкой или зажигалкой.



Спички / Фото Top rope

Обязательно нужно иметь повербанк и зарядные устройства. Можно приобрести несколько штук и принципиально, чтоб они были всегда заряжены. Ведь никто не знает, в какой момент может оказаться без света.



Павербанк / Фото "Техномаркет"

Блэкаут предполагает длительное время без света. Так что понадобится радиоприемник на батарейках или аккумуляторах. Так, вы сможете узнать важную и актуальную информацию в стране и к чему быть готовы.



Радиоприемник / Фото

В вашем арсенале должно быть аптечка с необходимым лекарством. Положите туда обезболивающие, жаропонижающие, противовоспалительные препараты, а также бинты, пластыри, антисептики. Может пригодиться в самый неожиданный момент.



Аптечка / Фото "Парамедик"

Потребуется сухой спирт. Чтобы получить огонь, нужно поджечь таблетку. Они горят всегда, даже в мороз и дождь. Но не увлекайтесь им, потому что он выделяет токсичные вещества.



Сухое горючее / Фото "Ковалент"

Нельзя забывать о еду. Ведь готовить в условиях отключений света – сложно. Подготовьте заранее мясные и рыбные консервы, каши и супы быстрого приготовления. Купите сухари, хлебцы, печенье, шоколад и батончики.

Нужно подготовить теплую одежду, пледы и одеяла. Об этом точно не пожалеете, когда начнутся морозы и холода, а тепла в доме не будет из-за отсутствия электричества.