Что нельзя сажать у винограда: ответы, которые вас удивят

Если у вас маленький дачный участок, а планов по посадке много, то рекомендуем вам ознакомиться с тем, какие растения нельзя сажать возле винограда, если хотите получить хороший урожай плодов.

От того, что будет расти рядом с виноградом, зависит и его урожайность, пишет 24 канал. Некоторые растения могут его погубить, а некоторые сами увянут от такого соседства.

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Враги винограда

Мало кто задумывается над этим, впрочем, есть определенный перечень растений, которые оказывают негативное влияние на виноградную лозу. Примите во внимание и запомните себе, что рядом с виноградом нельзя сеять календулу, базилику, гвоздику, колокольчики и вьющиеся. Они могут достаточно сильно навредить винограду.

К огородным культурам, которые также не желательно выращивать вместе с виноградом, относится морковь, перец, картофель, томаты и баклажаны. Последний овощ имеет все шансы даже не уродить, если он посажен рядом с виноградом.

Избегайте высадки пряных трав и таких растений как петрушка, сельдерей, лук-порей, шнит-лук и хрен. Следует избегать посадки возле винограда горчицы полевой, пшена и дикой редьки.

Также не стоит сажать рядом с виноградом такие лекарственные травы как зверобой, пижму, тысячелистник и подорожник.

Если вы хотите, чтобы виноград дал хорошие плоды – не забывайте бороться с дикими растениями и сорняками.



Что можно и нельзя сажать у винограда

Друзья винограда

К растениям, которые положительно влияют на рост винограда, можно отнести флоксы, астры, гипсофилу, друммонду. Также хорошими соседями винограда станут мальва, незабудки, виолы и примулы.

Сладкими и крупными ягодами винограда сделает садовая земляника. А чтобы ягоды были более сахарными – высадите растения, имеющие азот (горох, соя, бобы).

Щавель, укроп и шпинат также не навредят винограду. Смело можете высаживать редис, капусту, свеклу, огурцы и лук.