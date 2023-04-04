Что нельзя сажать после чеснока: проверенные советы огородников

Чтобы иметь удачный урожай, следует помнить, что овощи нужно правильно чередовать при посадке, ведь земля изменяет свое состояние. Чеснок быстро сходит, поэтому нужно знать, чем занять его место, чтобы не остаться без урожая.

Чеснок не очень сильно истощает почву, поэтому после нее нет необходимости вносить удобрения. Однако есть список овощей, которые не стоит сеять после чеснока, ведь земля все равно отдала часть своей силы, отмечает 24 Канал.

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Озимый чеснок обычно сажают в октябре и оставляют зимовать в земле. Если все сделать правильно в июне – июле уже стоит ожидать урожай. И еще большая часть лета и тепла впереди, что же можно садить после чеснока?



Урожай чеснока / Фото

Лук – категорическое "нет"

Эти два растения из одного "семейства", и одинаково истощают почву. Также подвержены тем же болезням и вредителям. Поэтому сеять их поочередно нельзя, это плохо повлияет на урожай и может оставить вас без нормальной почвы в дальнейшем.

Морковь – только одновременно

Чеснок и морковь можно сажать на соседних грядках. Таким образом, чеснок даже защитит морковь от вредителей. Но если посеять морковь после, ей не хватит полезных элементов из земли, которые заберет чеснок, ведь ее корни тягнуться очень глубоко.

Горох и фасоль – быстро устанут.

Такие растения сеют не очень глубоко, но не значит, что им не нужна качественная почва. Это вьющиеся овощи, именно поэтому они требуют много полезных элементов для энергии расти. Обычно для высадки гороха и фасоли землю готовят с осени и перед ними ничего не сеют.

Капуста – не порадует урожаем

Если у вас нет других вариантов, то можно попытаться посеять на месте чеснока капусту, но вырастет ли она хорошей, предсказать сложно. Ведь для удачного роста этого овоща почва нужна свежая и рыхлая.



Работа с грунтом / Фото Pinterest

Лучше всего после сбора озимого чеснока на его место посеять зелень, ведь она приживается всегда, к тому же быстро заполонит участок своей яркостью. Также хорошо себя будут чувствовать на месте чеснока раннеспелые сорта огурцов, свеклу, помидоры.

Если вы не планируете сеять больше овощей, то пустую землю хорошо будет засеять сидератами для того, чтобы к следующему сезону получить обогащенную почву. Это рожь, горчица, рапс, горох, люцерна, гречиха.

Автор: Диана Сикорская