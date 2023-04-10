Никогда этого не делайте: какие растения нельзя сажать на огороде

В огороде можно выращивать большинство овощей, зелень и цветы. Но есть те растения, которых следует избегать. Что именно это касается – смотрите ниже.

Есть растения, которых лучше избегать для посадки на огороде, сообщает 24 Канал. Эти советы подойдут для начинающих, ведь опытные садоводы, скорее всего, уже знакомы с этой информацией.

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Что нельзя сажать на огороде

Растения, вызывающие аллергию. Проверьте, нет ли у вас аллергии на ту или иную культуру, прежде чем сажать ее в огороде. Аллергию могут вызвать как самые банальные овощи (картофель, морковь), так и зелень и цветы (полынь, гибискус).

Высокорослые деревья. Некоторые виды плодовых деревьев (яблоня, вишни, сливы, груши) могут занимать много места на огороде и произрастать высоко. Так они будут бросать тень на другие растения на грядках, что приведет к плохому урожаю. Деревья лучше выращивать в саду и в нескольких метрах от огорода.

Кустарники. Раскидистые декоративные кустарники, можжевельник, некоторые крупные виды плодовых кустарников (ежевика, смородина) могут быть опасны для других культур на огороде. Они обладают сильной корневой системой и будут отбирать воду и питательные вещества у других.

Инвазивные виды. Инвазивные растения – это те, которые представляют угрозу для других экосистем и могут даже вызвать гибель близлежащих культур. К таким относятся:

канадский и поздний золотушник,

американская астра,

рудбекия,

амброзия полинолиста (напоминает бархатцы),

ваточник сирийский,

дикий виноград и многие другие.

Конопля и мак. Посев или выращивание мака и конопли наказывается 310 статьей Уголовного кодекса. В соответствии с количеством растений могут наложить штраф или привлечь к административной или уголовной ответственности. Заметим, что в огороде можно выращивать декоративный мак.