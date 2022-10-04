Предание Воздвижения Креста Господня 2022: запреты и народные приметы

Праздник Воздвижения Креста Господня отмечают 4 октября, поскольку основной праздник был 27 сентября. "Предание" праздника - это последний день празднования. Мы подготовили для вас народные поверья и важные запреты в этот день.

Предпраздник – это один или несколько дней перед большим праздником. Соответственно, послепраздник имеет такое же количество дней. А предание праздника – это последний день послепраздника, который является более торжественным, чем предыдущие, пишет 24 канал.

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В 326 году в Иерусалиме был найден утраченный крест, на котором по преданию был распят Иисус Христос. В память об этом событии был построен храм Воскресения Господня, куда приходили христиане со всего мира.

Крест символизирует не только кусок дерева, на котором Иисус закончил земной путь, он также символизирует всю христианскую церковь, которая на протяжении многих веков подвергалась преследованиям и ужасному угнетению. Крест это символ победы добра над злом.

По традиции в этот праздник в церквях совершается праздничное служение, во время которого священник заносит крест в алтарь . Также верующие соблюдают пост с определенными ограничениями по рекомендациям церкви.

Что нельзя делать на Предание Креста Господня / Фото "Canva"

Запреты в Предание Креста Господня

Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, а также разными работами по дому.

Нельзя выполнять полевую работу.

Нельзя ссориться, злословить и желать зла своим ближним.

Нельзя отправляться в далекое путешествие и покидать свой дом надолго.

Нельзя отказывать нуждающимся людям в помощи.

Нельзя устраивать громкие гуляния и празднования.

Запреты и приметы на Предание Креста Господня / Фото "Canva"

Приметы на праздник Ведения Креста Господня